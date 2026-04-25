Trump amenință UK cu tarife vamale "semnificative" dacă nu elimină taxa aplicată companiilor tech americane

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că ar putea introduce tarife vamale "semnificative" împotriva Regatul Unit, dacă autoritățile de la Londra nu renunță la taxa pe serviciile digitale aplicată companiilor americane din sectorul tehnologic, relatează CNBC, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 25.04.2026 , 10:05
Trump amenință UK cu tarife vamale "semnificative" dacă nu elimină taxa aplicată companiilor tech americane - Hepta

Taxa, introdusă în 2020, este un impozit de 2% aplicat veniturilor generate în Marea Britanie de motoare de căutare, reţele sociale şi platforme online care obţin valoare de la utilizatorii britanici. Măsura vizează companii americane precum Alphabet (prin Google), Meta şi Apple.

Vorbind din Biroul Oval, Trump a criticat autorităţile britanice, acuzându-le că încearcă să profite de companiile americane. El a afirmat că SUA ar putea răspunde ”foarte uşor” prin impunerea unor tarife ridicate asupra Regatului Unit, fără a preciza însă nivelul acestora.

Guvernul laburist condus de premierul Keir Starmer a apărat anterior taxa, considerând-o o măsură fiscală importantă, după ce aceasta a generat aproximativ 800 de milioane de lire sterline în anul fiscal 2024-2025.

Măsura a rămas neschimbată inclusiv după acordul comercial dintre SUA şi Regatul Unit încheiat anul trecut, însă Trump a declarat recent că termenii acestuia "pot fi întotdeauna modificaţi".

Declaraţiile vin pe fondul unor critici repetate ale lui Trump la adresa premierului britanic şi readuc în prim-plan tensiunile comerciale transatlantice, înaintea unei vizite de stat de patru zile în SUA a regelui Charles III şi a reginei Camilla, care urmează să înceapă luni şi să includă o întâlnire la Casa Albă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

