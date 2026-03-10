Insula Kharg intră în centrul atenţiei pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu

Insula Kharg a Iranului, o mică dar extrem de importantă bucată de teritoriu din nordul Golfului Persic, pentru industria petrolului, a rămas până acum neatinsă de atacurile Statelor Unite şi Israelului, chiar dacă conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în a doua săptămână, relatează CNBC.

Insula, situată la aproximativ 24 de kilometri de coasta Iranului, reprezintă punctul central al industriei petroliere iraniene. Aproximativ 90% din exporturile de petrol ale ţării trec prin acest terminal, înainte ca petrolierele să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Capacitatea de încărcare a insulei este estimată la aproximativ 7 milioane de barili pe zi.

Importanţa economică a insulei Kharg pentru Iran o face extrem de vulnerabilă în faţa unei eventuale acţiuni militare. Analiştii spun însă că orice tentativă de a o captura ar necesita o operaţiune terestră, pe care Statele Unite par reticente să o lanseze în acest moment.

Un atac asupra insulei ar putea provoca şi mai multă volatilitate pe pieţele energetice, într-un moment în care preţul petrolului a urcat aproape de 120 de dolari pe baril. Capturarea insulei ”ar tăia linia de viaţă petrolieră a Iranului”, esenţială pentru regimul de la Teheran, potrivit lui Petras Katinas, cercetător în domeniul energiei, climei şi apărării la think-tank-ul britanic RUSI.

”Desigur, în condiţiile în care transportul prin Strâmtoarea Ormuz este acum oprit, Iranul nu îşi poate vinde petrolul oricum. Dar pe termen lung, capturarea insulei ar oferi Statelor Unite o pârghie importantă în negocieri, indiferent ce regim va fi la putere după încheierea operaţiunilor militare”, a declarat Katinas pentru CNBC.

Totuşi, el a subliniat că o astfel de operaţiune ar necesita trupe la sol, iar administraţia americană pare reticentă să recurgă la o astfel de intervenţie, cel puţin pentru moment.

Contractele futures pentru petrol au urcat luni la cel mai ridicat nivel din 2022, după ce Statele Unite şi Israelul au lansat în weekend un nou val de lovituri asupra Iranului. Atacurile au vizat mai multe instalaţii de combustibil, inclusiv depozite petroliere, semnalând o nouă fază a războiului pe măsură ce criza din Orientul Mijlociu intră în a zecea zi.

Petrolul Brent, referinţa internaţională, a fost tranzacţionat luni cu aproximativ 11,5% mai sus, la 103,40 dolari pe baril, după ce anterior depăşise acest nivel. Petrolul american West Texas Intermediate urcase cu aproximativ 12%, până la 101,88 dolari pe baril.

Analiştii avertizează însă că orice tentativă de a prelua controlul asupra insulei Kharg ar fi extrem de riscantă. Tamas Varga, analist petrolier la compania de brokeraj PVM, a declarat că o astfel de acţiune ar lovi puternic regimul iranian, deoarece i-ar priva de una dintre principalele surse de venit.

El a comparat un astfel de scenariu cu intervenţia Statelor Unite în Venezuela la începutul anului, când Washingtonul a reuşit practic să blocheze exporturile de petrol ale ţării.

Totuşi, chiar dacă exporturile iraniene ar putea fi reluate sub supravegherea SUA, dacă Strâmtoarea Ormuz s-ar redeschide, insula ar rămâne vulnerabilă la atacuri cu drone lansate de pe teritoriul iranian. O eventuală ocupare americană ar complica şi mai mult situaţia deja extrem de tensionată din regiune.

În mod normal, aproximativ 20% din petrolul şi gazele transportate la nivel mondial trec prin Strâmtoarea Ormuz. Traficul maritim prin acest coridor strategic este însă aproape complet oprit de la izbucnirea războiului, la sfârşitul lunii trecute.

Unii analişti cred că preşedintele american Donald Trump ar putea fi tentat să ordone capturarea insulei Kharg pentru a obţine o poziţie de forţă în negocierile cu Iranul. Marc Gustafson, fost şef al Situation Room de la Casa Albă, care a lucrat sub administraţiile Trump, Joe Biden şi Barack Obama, a spus că o astfel de operaţiune ar putea oferi Washingtonului un avantaj strategic.

Potrivit acestuia, controlul asupra insulei ar putea oferi ”un mare câştig de imagine” pentru Trump, ar crea o barieră naturală între trupele americane şi teritoriul iranian şi ar consolida presiunea asupra regimului de la Teheran.

Gustafson avertizează însă că riscurile ar fi considerabile. O astfel de operaţiune ar necesita desfăşurarea de trupe americane la sol, iar insula ar deveni probabil o ţintă constantă pentru dronele iraniene timp de mai multe săptămâni.

El a mai spus că un astfel de scenariu ar putea împinge şi mai mult în sus preţul petrolului, iar Teheranul ar putea recurge chiar la sabotaj pentru a distruge conductele care alimentează terminalul petrolier.

Jan van Eck, directorul general al VanEck Funds, a declarat pentru CNBC că insula Kharg reprezintă unul dintre cele mai importante puncte strategice ale industriei petroliere iraniene.

”De aici pleacă aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului. Este un adevărat punct de blocaj. Dacă Trump urmează aceeaşi strategie pe care a aplicat-o în Venezuela, atunci ar putea încerca să taie exporturile de petrol ale Iranului pentru a-i reduce veniturile în valută şi pentru a obţine o pârghie puternică în negocieri”, a spus van Eck.