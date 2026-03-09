Antena Meniu Search
Tinerii șoferi ar putea spune "adio" autostrăzilor. Guvernanții analizează interzicerea vehiculelor B1 pe drumurile de mare viteză. Este vorba despre mașini mici conduse de adolescenți de 16 ani. Motivele? Viteza și lipsa experienței cresc riscul de accidente într-o țară care este deja "campioana" Uniunii Europene la decese rutiere.

de Ana Grigore

la 09.03.2026 , 17:14

În prezent, tinerii de 16 ani pot obține permis pentru categoria B1 și pot conduce mașini de mici dimensiuni, așa-numitele microcaruri. Deși sunt foarte ușoare, aceste vehicule pot ajunge la viteze de pana la 90 de kilometri pe oră.

Legea actuală interzice accesul pe autostradă doar pentru vehiculele care nu pot depăși 50 de kilometri pe oră. Asta înseamnă că, teoretic, aceste mașini mici conduse de șoferi de 16 ani pot circula și pe autostrăzi sau pe Drumuri Expres.

Autoritățile consideră însă că lipsa de experiență a unor șoferi atât de tineri, combinată cu traficul de mare viteză, poate crește riscul de accidente.

Masura este momentan la nivel de propunere însa surse din Ministerul de Interne spun că urmează să fie publicată într-un pachet de proiect de lege şi dezbătută ulterior.

Ana Grigore
Ana Grigore Like

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

