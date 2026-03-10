Mare atenţie când faceţi tranzacții cu bani cash, în special la bancnotele cu valoare mare. Angajatul unui fast food din Galaţi a descoperit o bancnotă falsă de 500 de lei şi a alertat imediat poliţia.

Pe imaginile surprinse de camera de supraveghere din interiorul restaurantului se văd două femei care vin, comandă un produs în valoare de 40 de lei și au vrut să plătească cu acea bancnotă de 500 de lei.

Angajatul este cel care a observat că este ceva neregulă. În primul rând a observat faptul că bancnota are o dimensiune mult mai mare decât cele autentice. Atunci și-a sunat patronul și așa a fost alertată și poliția.

Astfel de falsuri au loc cât tot mai des în ultima perioadă, ne spunea chiar patronul restaurantului respectiv, care întâmpină astfel de probleme aproape lunar, mai ales când vine vorba de livrări la domiciliu. Am stat de vorbă cu reprezentanții unor case de schimb valutar, cei care lucrează cu bani cu sume mari în mod frecvent și ne spuneau că există câteva elemente care pot fi verificate ușor astfel încât să nu fim păcăliți. Toate bancnotele au un fir interior care se vede mai ales la lumină.

În plus, au anumite denivelări în anumite zone de pe bancnotă care, la fel dacă există, asta înseamnă că acea bancnotă este autentică. În schimb, sunt și falsuri foarte bine făcute, ce nu pot fi descoperite cu ochiul liber sau la atingere, ci doar cu acele mașini speciale de numărat banii care pot identifica și falsurile. Doar că acele mașini sunt la societățile care se ocupă și tranzacționează bani zilnic.

Pentru oamenii de rând este foarte greu să observe dacă o bancnotă este falsă sau nu. În ceea ce privește cele două suspecte care apar în acele imagini, polițiștii au deschis un dosar penal și în acest moment se fac verificări pentru identificarea lor pentru a fi aduse la audieri, după care să stabilească polițiștii ce măsuri vor fi luate în cazul lor.

