S-a mai stins focul de pe piaţa petrolului. Cel puţin, pentru moment. După ce ţiţeiul a ajuns la aproape 120 de dolari barilul, peste noapte a scăzut la 85 de dolari.

Creşterile de ieri, practic, s-au evaporat după ce Donald Trump a anunţat că războiul din Iran s-ar putea încheia mai devreme.

Însă toate aceste oscilaţii bruşte nu fac decât să arunce pieţele în haos. Pentru România, vâlvătaia se mută direct la pompă. Analiştii pieţei spun că benzina şi motorina pot urca spre 10 lei litrul. În acest context, autoritățile analizează reducerea taxelor pentru a tempera scumpirile.

În Europa, Italia analizează reduceri de taxe în timp ce Croația şi Ungaria au îngheţat preţurile la pompă pentru cel puțin două săptămâni. Pentru a proteja piaţa internă, şi Guvernul Serbiei a decis să suspende temporar exporturile de ţiţei.

Trump ia în calcul relaxarea unor sancțiuni pentru a reduce prețul petrolului

Consilierii lui Trump au privit cu îngrijorare cum prețul petrolului a crescut luni peste 100 de dolari pe baril, chiar dacă apoi a scăzut. Mai mult de atât, au fost sunați de republicani îngrijorați de impactul asupra alegerilor din toamnă. Echipa lui Trump a concluzionat în ultimele zile că este nevoie de o strategie de comunicare mai agresivă pentru a convinge publicul de necesitatea războiului, în condițiile în care mulți americani resimt creșterea prețurilor la combustibili. Trump a spus luni că SUA vor ridica "anumite sancțiuni legate de petrol" pentru unele țări, pentru a reduce prețurile, fără a preciza despre ce state este vorba. Potrivit Reuters, Trump ar lua în calcul relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei pentru a reduce prețul petrolului.

