Economiștii se așteptau la o relaxare a politicii fiscale a BNR pe finalul anului 2026, prin reducerea dobânzii-cheie și, implicit, a tuturor dobânzilor din piață, însă, în noul context, este greu de crezut că românii vor ajunge să beneficieze de dobânzi mai mici în următoarea perioadă. Dimpotrivă.

"Anul 2026 se va termina cu o inflație mai mică decât cea de anul trecut. Deci vom avea proces de dezinflație. Cum va evolua dezinflaţia...depinde de demersul acestui război. Și aici multe se conjugă: de la o decizie strategică- să spunem- a americanilor. După care este vorba despre măsuri corelate pe care le-ar lua europenii. Pentru că cel mai bine este să ne conjugăm eforturile de a stăpâni prețurile la energie. Dacă războiul va dura mai mult, lucrurile se complică. Și vom avea și în România o dezinflație mai lentă. În restul Europei vor fi puseuri inflaționiste. Băncile centrale nu vor mai putea să reducă rate de politică monetară așa cum intenționau. Vor sta în expectativă, pentru că dacă ai iar inflație în creștere, nu te grăbești să tai ratele de politică monetară. Economiile vor încetini, iar noi vom avea o dezinflație mai lentă. Banca Națională va trebui să proceseze noile informații; eventual va avea o altă traiectorie în funcție de mersul evenimentelor internaționale- o altă traiectorie imaginată a dinamicii inflației. România va reexamina și când se va umbla la rata de politică monetară", explică Daniel Dăianu pentru Observator.

"Sunt vremuri urâte și asta ne mai lipsea nouă care avem de redus și deficitul bugetar"

Articolul continuă după reclamă

"Deficit bugetar mare, inflație care încă este ridicată, noi aveam o încetenire economică care a început nu în 2025, când a debutat corecția economică- în ultimii ani, deși în România s-au făcut investiții mari. Am intrat în recesieune tehnică. Consumul efectiv s-a diminuat. Puterea de cumpărare a fost afectată. Și investițiile au salvat economia noastră. Dacă războiul acesta va dura, nu vom mai avea pistoane. Important e sã nu avem o recesiune adâncã. Şi pentru ca sã nu o avem pe aceasta recesiunea adâncă, contează enorm absorbția fondurilor europene", a declarat Daniel Dăianu pentru Observator.

Consilierul guvernatorului Mugur Isărescu mai spune că în această perioadă atenția este pe efectele războiului din Orient. "Contează să nu dureze foarte mult, pentru că ne va secătui, nu numai pe noi, acasă. Lupta cu deficitul bugetar- va fi mai greu să te reduci deficitul bugotar dacă vei avea o încetinire a economiei. Te poate ajuta o inflație sporită. Acesta e un paradox. Din păcate, criză după criză. Aceste crize au năucit oamenii. Trebuie să existe tărie, rezistență, o comunicare bună din partea partidelor Guvernului, a guvernelor", a explicat Daniel Dăianu pentru Observator.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰