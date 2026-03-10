Antena Meniu Search
Video Momentul în care doi polițiști sunt atacați în timpul unei intervenții în Caraș-Severin

Scene şocante în Caraş-Severin, unde doi poliţişti au fost agresaţi în timpul unei acţiuni. Cei doi agenţi au intervenit după un apel 112, în care o femeie a cerut ajutorul forţelor de ordine. Însă spiritele s-au încins la faţa locului.

de Alexandra Paraschiv

la 10.03.2026 , 12:07

Pe imagini se vede cum doi bărbaţi, dar şi o femeie, intră în altercaţie cu forţele de ordine. Încep să îi lovească pe poliţişti de mai multe ori, iar unul dintre agenţi încearcă să se apere cu bastonul telescopic.

În final, poliţiştii au reuşit să-l imobilizeze pe unul dintre agresori, care a fost arestat preventiv 30 de zile pentru ultraj.

Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv Like

Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism.

