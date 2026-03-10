Scene şocante în Caraş-Severin, unde doi poliţişti au fost agresaţi în timpul unei acţiuni. Cei doi agenţi au intervenit după un apel 112, în care o femeie a cerut ajutorul forţelor de ordine. Însă spiritele s-au încins la faţa locului.

Pe imagini se vede cum doi bărbaţi, dar şi o femeie, intră în altercaţie cu forţele de ordine. Încep să îi lovească pe poliţişti de mai multe ori, iar unul dintre agenţi încearcă să se apere cu bastonul telescopic.

În final, poliţiştii au reuşit să-l imobilizeze pe unul dintre agresori, care a fost arestat preventiv 30 de zile pentru ultraj.

Alexandra Paraschiv Like Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism. ➜

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰