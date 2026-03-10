Războiul din Orient este un șoc pentru economie, iar efectele sale vor fi cu atât mai dure, cu cât se va prelungi, avertizează Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, un organism independent care analizează și monitorizează politica fiscală a statului. Mai mult, conflictul afectează mult mai sever piețele de energie față de modul în care a afectat invadarea Ucrainei de către Rusia, mai spune economistul.

Asta în contextul în care țara noastră era, deja, la răscruce. "Situația României a fost și este, însă, particulară, pentru că în Uniunea Europeană România s-a singularizat cu cel mai mare deficit bugetar; deci în 2024 un deficit de peste 9% din produsul din intern brut. Foarte, foarte mare. Mult mai mare decât în state membre ale Uniunii Europene", a declarat Daniel Dăianu pentru Observator.

Cel mai mare deficit din UE

Vestea bună este că statul a început o corecție în a doua parte a anului 2025, lucru care s-a văzut într-un deficit cash de 7,65% pentru anul trecut, mult inferior celui din 2024, a precizat Dăianu. Chiar și așa rămâne un deficit mare, cel mai mare din Uniunea Europeană. "Trebuie să continuăm consolidarea bugetară. Iar programul adoptat de Guvern, sprijinit de Coaliție; care are în spate acte normative- a programat pentru acest an un deficit care merge către 6%. Mai exact, așa cum este în proiectul de buget, 6,25%. Ar fi o consolidare fiscală, bugetară; s-ar continua ceea ce a fost inițiat în 2025", a declarat Daniel Dăianu.

Totul cu un preț, însă. "Cetățenii suferă, pentru că plata reducerii acestui deficit este pe umerii lor, adică pe buzunarele lor. Este cel mai greu pentru cei care au venituri mai mici sau foarte mici. Dar aceasta este situația. O reducere a cheltuielilor, cum sugerau unii, care să ne permită consolidarea bugetară- nu era posibilă. Vedeți ce dificil este să reduci... Și împrejurările au forțat Guvernul să recurgă la creșteri de taxe și de impozite care lovesc mai ales pe cei cu venituri foarte mici. Taxele şi impozitele crescute au o natură regresivă. Suferă mai mult cetăţenii care au venituri mici", mai spune Daniel Dăianu, în exclusivitate pentru Observator.

Președintele Consiliului Fiscal mai spune că mai multe erori făcute în politica macroeconomică obligă acum statul să recurgă la "amputări" de venituri care să aducă România mai aproape deficitul din în 2023. "Nu putem rămâne la deficitul din 2023, adică în jur de 6%. E mare. Va trebui să continuăm această consolidare fiscal-bugetară. Sperăm că vom avea o îmbunătățire considerabilă a colectării taxelor și impozitelor. De aici am putea să câștigăm mult. Cineva ar putea replica: 'Bine, dar de ce nu s-a recurs la această modalitate?'. Nu se putea peste noapte. Acesta este un proces anevoios. Înseamnă nu numai digitalizare, înseamnă să învingi opoziția unor structuri să spunem... bine înrădăcinate. Pentru că bugetul public a fost ca o vacă de muls pentru mulți. Și cel mai bine s-a muls această vacă prin evaziune fiscală și optimizare fiscală", a explicat consilierul guvernatorului BNR în exclusivitate, pentru Observator.

