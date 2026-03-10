Antena Meniu Search
Cum va fi vremea de Florii. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 9 martie-6 aprilie. Vremea se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate ploi în majoritatea regiunilor.

de Alexandru Badea

la 10.03.2026 , 08:31
Cum va fi vremea de Florii. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni Primăvară în București - Profimedia

Vremea 9 - 16 martie

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi mai ridicate decât cele normale. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Vremea 16 - 23 martie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi deficitare.

Vremea 23 - 30 martie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile nord-vestice. Regimul pluviometric va fi local deficitar în nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea 30 martie - 6 aprilie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor excedentare, local, în zonele montane și sub-montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Alexandru Badea
Alexandru Badea

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

