Ţările puternice folosesc " integrarea economică ca armă, tarifele ca pârghie şi lanţurile de aprovizionare ca vulnerabilităţi de exploatat" , a declarat premierul canadian Mark Carney, la Davos în Elveţia. Totodată, liderul de la Ottawa a mai adăugat că ordinea mondială din ultimele decenii este ruptă şi a îndemnat puterile mijlocii să se unească pentru a confrunta forţele "hegemonice".

"Vechea ordine nu se va întoarce, ne aflăm în mijlocul unei rupturi", avertizează premierul Canadei la Davos - Profimedia Images

Prim-ministrul Mark Carney a afirmat angajamentul Canadei faţă de Groenlanda, Danemarca şi NATO şi a îndemnat liderii mondiali să respingă coerciţia economică din partea "marilor puteri". Totodată, el a avertizat că "vechea ordine nu se va întoarce" şi a îndemnat celelalte puteri mijlocii să se unească. "Puterile de mijloc trebuie să acţioneze împreună, pentru că dacă nu suntem la masă, vom ajunge în meniu", a declarat Carney reluând o veche zicere care circulă între diplomaţi

Aplaudat la scenă deschisă, Carney nu l-a menţionat explicit pe Donald Trump, dar unele dintre remarcile sale păreau să îl vizeze pe preşedintele SUA, care ameninţă că va impune tarife aliaţilor europeni şi Regatului Unit dacă Groenlanda nu este cedată către SUA.

"Marile puteri" sunt adesea definite ca ţările cu locuri permanente în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, China, Franţa, Rusia, Regatul Unit şi Statele Unite, ceea ce demonstrează dominaţia lor economică şi militară în lume. Puteri mijlocii, precum Canada, Australia, Argentina, Coreea de Sud şi Brazilia, sunt ţări care exercită în continuare o influenţă mare în politica globală, chiar dacă economiile lor sunt mai mici, explică BBC.

În discursul său, Carney a afirmat că lumea se află "în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziţii" "Marile puteri au început să folosească integrarea economică ca armă, tarifele ca pârghie, infrastructura financiară ca mijloc de coerciţie, lanţurile de aprovizionare ca vulnerabilităţi de exploatat", a spus el.

"Canada a fost printre primele ţări care au auzit semnalul de alarmă" că geografia şi alianţele istorice nu mai garantează securitatea sau prosperitatea, a punctat premierul canadian. Când Trump s-a întors la putere, el s-a referit frecvent la Canada ca la "statul 51" şi a ameninţat că va uni Canada şi SUA prin "forţa economică". SUA au lovit apoi vecinul său nordic şi principalul partener comercial cu tarife vamale ridicate.

În calitate de membru al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Canada susţine ferm Groenlanda şi Danemarca şi sprijină "dreptul lor unic de a determina viitorul Groenlandei", a spus Carney în discursul său.

"Angajamentul nostru faţă de articolul 5 este de neclintit", a adăugat prim-ministrul, referindu-se la clauza din acordul NATO care stipulează că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

Carney a declarat în discursul său că, pentru a se adapta la schimbările geopolitice, Canada se concentrează acum pe colaborarea cu alte ţări şi pe construirea de "coaliţii diferite pentru diferite probleme, bazate pe valori şi interese comune".

Prim-ministrul a prezentat Canada ca un partener "stabil şi de încredere" şi a menţionat recentele acorduri comerciale şi de investiţii încheiate cu China şi Qatar, precum şi pactul de achiziţii în domeniul apărării semnat de Canada cu UE la începutul anului trecut. Carney se numără printre mai mulţi lideri mondiali prezenţi la Forumul Economic Mondial din această săptămână. Trump are programat să ţină propriul discurs miercuri.

