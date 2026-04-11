Ziua de duminică este decisivă pentru viitorul Ungariei şi al Uniunii Europene. 8 milioane de unguri sunt aşteptaţi la urne pentru a alege viitorul parlament. Scrutinul este considerat cel mai important din ultimii 30 de ani. Pentru prima dată în 16 ani domnia lui Viktor Orban în Ungaria este testată. O medie a sondajelor de opinie din ultima lună arată o diferenţă de peste 10  procente în favoarea lui Peter Magyar, fost aliat al lui Orban, acum rival.

de Redactia Observator

la 11.04.2026 12:32
11.04.2026, 14:06

Péter Magyar, favorit în sondaje. Are10% peste Viktor Orban

Sunt peste 870 de candidați, pentru că se votează atât în sistem uninominal, cât și pe liste de partid, însă lupta principală se va da între Fidesz, partidul suveranist și ultranaționalist al lui Viktor Orban, și Tisza, formațiunea conservator-liberală, dar pro-europeană, condusă de Péter Magyar.

Alegerile din Ungaria sunt considerate printre cele mai importante din Europa în această perioadă, pentru că rezultatul ar putea însemna o reorientare a țării către valorile europene. Există și șanse reale ca acest lucru să se întâmple, întrucât trei sondaje independente indică un avantaj al lui Péter Magyar în fața lui Orban, de peste 10 procente.

Aproximativ 25% dintre cei intervievați spun însă că sunt încă nehotărâți, ceea ce poate înclina semnificativ balanța în favoarea unuia dintre candidați. Sondajele nu includ însă opțiunile de vot ale maghiarilor din diaspora, iar în România, unde trăiesc peste 300.000 de etnici maghiari, majoritatea votează prin corespondență. Presa din Ungaria notează că aceștia îl susțin în mare parte pe Viktor Orban, beneficiind în ultimii ani de cetățenia maghiară și de investițiile guvernului Fidesz în Transilvania — sute de milioane de euro anual în educație, sport, industrie și renovarea bisericilor maghiare.

Chiar și aseară, la un miting electoral al lui Viktor Orban, desfășurat la Debrecen, pe scenă a urcat și a luat cuvântul Kelemen Hunor, președintele UDMR, căruia Orban i s-a adresat drept "șeful ardelenilor".

Indiferent de rezultat, sunt anunțate mitinguri de amploare mâine seară, atât pentru opoziție, cât și pentru actuala putere, rezultatele urmând să fie cunoscute după ora 19:00, când se închid secțiile de vot. Noi vom fi la Budapesta și vom transmite toate informațiile în timp real.

11.04.2026, 13:26

Premierul Cehiei își declară sprijinul pentru Viktor Orban înainte de alegerile din Ungaria

Andrej Babis, prim-ministru al Cehiei, și-a exprimat sprijinul pentru Viktor Orban înainte de alegerile din Ungaria de duminică.

Prim-ministrul ceh Andrej Babis a transmis sâmbătă un mesaj de susținere pentru premierul ungar Viktor Orban, chiar înainte de scrutinul parlamentar de duminică, unde tensiunile cresc tot mai mult, scrie Reuters.

Conform sondajelor, Viktor Orban, aflat la conducerea Ungariei de 16 ani, se confruntă cu o competiție serioasă din partea opoziției conduse de Peter Magyar, ceea ce ar putea duce la o schimbare majoră pe scena politică maghiară.

Premierul Andrej Babis a declarat public că îl susține pe Orban, printr-un mesaj postat pe platforma X.

11.04.2026, 13:04

Campanii coordonate pe X și Telegram în favoarea lui Viktor Orban

O rețea operată din străinătate și mobilizată anul trecut pentru a influența alegerile din Olanda s-a reorientat pentru a susține conținut în favoarea premierului maghiar Viktor Orban pe platforma X înaintea scrutinului parlamentar din Ungaria, a denunțat sâmbătă ONG-ul Alliance4Europe. 

Între timp, operatorii online sofisticaţi postează valuri coordonate de conţinut în aplicaţia de mesagerie Telegram pentru a răspândi teama cu privire la ceea ce se va întâmpla dacă premierul ungar Viktor Orban va pierde alegerile parlamentare de duminică, potrivit unei cercetări realizate de Vox Harbor, o firmă de analiză a datelor. Creatorii de conținut și distribuitorii care sunt ruși sau afiliați în Rusia reprezintă o parte semnificativă din conținutul pro-orban difuzat prin Telegram, potrivit cercetării, pe care Vox Harbor a împărtășit-o cu Reuters.

11.04.2026, 13:01

Viktor Orbán: Dacă nu mă votaţi banii Ungariei vor ajunge în mâinile Ucrainei

Premierul ungar Viktor Orbán le-a spus vineri sutelor de susţinători ai săi că banii Ungariei vor ajunge în mâinile Ucrainei dacă un partid pro-ucrainean va câştiga alegerile de duminică, potrivit AP. 

"Daca Ungaria ajunge cu un guvern care reprezinta interesele ucrainenilor, mai degraba decat ale maghiarilor, atunci banii Ungariei vor fi dusi in Ucraina. Aceasta este ceea ce este în joc în aceste alegeri", a spus Viktor Orban.

Potrivit sondajelor recente, Orban și guvernul său naționalist-populist au continuat să piardă teren în ultima săptămână și jumătate.  Orbán a fost mult timp un ghimpe în partea Bruxelles-ului, folosind frecvent – sau amenință să folosească – puterea sa de veto într-o măsură care amenință acum sistemul din interior. Cel mai recent, în martie, el a blocat un împrumut convenit anterior de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina din cauza unei dispute care implică conducta Druzhba. 

11.04.2026, 12:40

POLITICO: Peter Magyar sună adesea surprinzător de similar cu Viktor Orban

Péter Magyar, favoritul din sondaje în alegerile de duminică din Ungaria, nu dă semne că ar fi alternativa pro-Ucraina pe care mulţi de la Bruxelles o speră, scrie POLITICO.

Liderii UE, din ce în ce mai frustraţi de obstrucţionarea sprijinului pentru Kiev de către prim-ministrul Viktor Orbán, pariază în tăcere că o victorie a lui Magyar pe 12 aprilie ar putea reseta relaţiile - sau cel puţin ar putea atenua tensiunile - cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Dar, în esenţă, Magyar sună adesea surprinzător de similar cu omul pe care încearcă să-l înlocuiască. El s-a opus accelerării procesului de aderare a Ucrainei la UE, a respins trimiterea de arme pentru Kiev şi a semnalat că ar supune aderarea Ucrainei la UE unui referendum, ceea ce ar putea deraia complet procesul.

Partidul său, Tisza, a votat, de asemenea, împotriva unui împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei în Parlamentul European, chiar dacă Ungaria nu era obligată să contribuie financiar.

Naţionalist care pune pe primul plan interesele Budapestei, Magyar a criticat anterior ceea ce el numeşte erodarea drepturilor minorităţii maghiare din Ucraina.

11.04.2026, 12:38

Cum s-a schimbat Ungaria în cei 16 ani de guvernare ai lui Orban?

Prim-ministrul ungar Viktor Orban şi partidul său, Fidesz, se confruntă pe 12 aprilie cu primele alegeri strânse, după patru victorii zdrobitoare consecutive începând din 2010. În cei 16 ani de guvernare, Orban s-a confruntat cu critici internaţionale în legătură cu aspecte care ţin de standardele democratice, libertatea presei şi drepturile comunităţii LGBTQ, relatează Reuters.

Având o majoritate de două treimi, Orban a adoptat o nouă constituţie în 2011 şi a modificat sute de legi.

În timpul primului său mandat, Fidesz a obligat sute de judecători să se pensioneze în temeiul unor legi despre care UE a afirmat că încalcă normele sale. Curtea Constituţională a Ungariei a anulat ulterior anumite părţi ale respectivei legislaţii.

Criticii spun că noile reguli electorale au contribuit la consolidarea puterii Fidesz, favorizând partidele mari, redesenând circumscripţiile electorale şi acordând drept de vot etnicilor maghiari din Europa Centrală, dintre care majoritatea tind să-l susţină pe Orban.

Oamenii lui Orban deţin, de asemenea, funcţii de vârf în instituţii cheie.

Din 2022, el a guvernat frecvent prin decrete, împuternicit de starea de urgenţă declarată după ce Rusia a invadat Ucraina vecină.

11.04.2026, 12:36

Trump promite sprijin economic pentru Ungaria dacă Orban câștigă alegerile

Președintele american Donald Trump a declarat că va sprijini economia Ungariei în cazul în care aliatul său, premierul în funcție Viktor Orban, va câștiga alegerile parlamentare programate duminică, potrivit AFP, relatează Agerpres.

"Administraţia mea este pregătită să folosească întreaga putere economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei, aşa cum am făcut-o pentru marii noştri aliaţi în trecut, în cazul în care prim-ministrul Viktor Orban şi poporul maghiar vor avea nevoie", a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Preşedintele SUA a adăugat că este "entuziasmat" de ideea de a "investi în prosperitatea viitoare care va fi generată de menţinerea la conducere a lui Orban."

orban trump alegeri ungaria sprijin economic
