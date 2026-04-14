Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că o înfrângerea premierului ungar Viktor Orbán este "un lucru foarte grav" pentru Statele Unite. Într-un interviu acordat Fox News, Vance l-a descris pe liderul de la Budapesta drept unul dintre puținii politicieni europeni dispuși să se opună "birocrației de la Bruxelles", dar a promis că va colabora cu Peter Magyar, câștigătorul alegerilor de duminică din Ungaria.

J.D. Vance: Înfrângerea lui Viktor Orban, un lucru grav pentru SUA. Se opunea birocrației de la Bruxelles

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat luni că o înfrângere electorală a prim-ministrului ungar Viktor Orbán este "foarte gravă" pentru Statele Unite, dar că Washingtonul va colabora cu viitorul guvern al țării, potrivit Anadolu Ajansi, transmite Mediafax.

"Știam cu siguranță că există o șansă foarte mare ca Victor să piardă alegerile. Am făcut-o pentru că este unul dintre puținii lideri europeni pe care i-am văzut dispuși să se opună birocrației de la Bruxelles", a spus JD Vance, referindu-se la sprijinul acordat de SUA lui Orban.

"Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite", a declarat Vance într-un interviu acordat Fox News.

El l-a descris pe Orban drept "un om deosebit care a făcut o treabă foarte bună", adăugând că mandatul său a reprezentat o "transformar" pentru Ungaria în ultimii 16 ani.

Vance a spus că SUA vor colabora cu viitorul prim-ministru al Ungariei.

"Îmi pare rău că a pierdut. Sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru al Ungariei. Dar nu a fost deloc o călătorie eșuată, pentru că merită să fii alături de oameni, chiar dacă nu câștigi fiecare cursă", a declarat Vance.

Vance a vizitat Budapesta cu cinci zile înainte de vot și i-a îndemnat pe maghiari să-l susțină pe Orban, spunând că acesta le reprezintă interesele.

Cu toate acestea, Orban a fost înfrânt, după 16 ani de guvernare, de liderul partidului de opoziție,Tisza, Peter Magyar, cu direcții pro-europene și democratice. Victoria sa a fost un motiv se sărbătoare, duminică, pentru toți maghiarii ieșiți pe străzile Budapestei.

