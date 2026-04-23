Autostrăzi, spitale şi investiţii în sectorul energetic - proiecte de miliarde de euro rămân cu semnul întrebării din cauza crizei politice. Nu facem decât să rămânem în urma altor ţări, avertizează analiştii, care spun că impasul din politică întârzie dezvoltarea ţării şi goleşte buzunarele tuturor românilor.

Unde se pot răsfrânge efectele crizei politice? Peste tot în jurul nostru. Avem nevoie de stabilitate economică, de banii europeni, pentru că sunt peste 700 de kilometri de kilometri de drumuri expres şi de autostrăzi în lucru. 140 sunt cuprinşi în PNRR, de pildă. Şi-am mai putea atrage şi alţi bani prin programul SAFE pentru continuarea unor proiecte importante, cum ar fi Autostrada 7 spre graniţa cu Ucraina sau Autostrada 8, spre graniţa cu Republica Moldova.

Şoselele de mare viteză ar putea atrage noi investiţii, iar asta ar însemna şi locuri noi de muncă. Implicit, la bugetul de stat s-ar strânge mai mulţi bani din taxele şi impozitele încasate.

"Nici vorbă să mai luăm noi din PNRR în astea câteva luni, mai ales în această degringoladă, ceva bani de acolo, deci nu avem nici spaţiu investiţional. Nu vom face decât să rămânem în urmă.

În final, vom deconta tot noi", a declarat analistul economic Adrian Mitroi.

"Când sunt crize politice se blochează administraţia. Asta ce înseamnă? Însemnă un ritm mult mai lent de absorbţie a fondurilor europene, înseamnă un ritm mult mai lent de derulare a obiectivelor de investiţii", a spus şi fostul premier Ludovic Orban.

Efectele în economie vor fi in lanţ. Începând de la scumpirea euro.

"De fiecare dată când se devalorizează leul toate importurile - şi noi avem o pondere foarte mare din consumul populaţiei care este provenit din import - asta înseamnă scumpirea tuturor produselor care sunt importate, creşterea dobânzilor, creşterea preţurilor", a mai spus Ludovic Orban.

România se confruntă deja cu un deficit record, cel mai mare din UE

"Nu suntem buricul pământului. Lucrurile adevărate se întâmplă, iar noi pierdem timpul acum şi politic şi social şi investiţional", susţine Adrian Mitroi.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că 60% dintre reformele care trebuie finalizate cu bani europeni sunt la ministerele conduse până azi de PSD. Orice întârziere poate duce la depăşirea termenului limită pentru finalizarea proiectelor 31 august 2026.

