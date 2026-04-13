Final de drum pentru Viktor Orban, după 16 ani la putere. A fost învins în alegeri de liderul opoziţiei, Peter Magyar, care a obţinut un scor istoric. Noul star al polticii europene a fost cândva aliat al premierului conservator. S-a afirmat pe scena politică după ce a denunţat corupţia din Guvern, în care era implicată si soţia lui, fost ministru al Justiţiei. Victoria lui Peter Magyar e o lovitură atât pentru Donald Trump, cât şi pentru Vladimir Putin, care l-au susţinut în mod deschis pe Viktor Orban.

Înconjurat de mii de oameni fericiţi, Peter Magyar a sărbătorit victoria, pe care a numit o un miracol istoric. După 16 ani, a reuşit să oprească dominaţia lui Viktor Orban.

"Uită-te în jur. Toți oamenii de aici sunt foarte fericiți. Nu am mai simțit așa ceva în cei 16 ani de după 2010. În realitate, a fost o mare ușurare pentru întreaga țară", a spus un susţinător.

Cu drapelul maghiar în mână, Magyar şi-a făcut intrarea pe piesa lui Frank Sinatra - I did it my way. Promite că îi ancheta pe toţi corupţii şi că oamenii vor trăi mai bine şi vor fi respectaţi din nou la nivel european.

"Dragi compatrioţi maghiari, am reuşit! Împreună am înlocuit regimul Orbán, împreună am eliberat Ungaria şi ne-am luat ţara înapoi", a spus Péter Magyar, Liderul partidului TISZA.

Victoria vine după o prezența la urne record, de 78%, cea mai mare din ultimii 30 de ani. Maghiarii au stat la cozi uriaşe pentru a putea vota şi i-au asigurat lui Magyar o majoritate confortabilă de două treimi în Parlament.

"Astăzi am câştigat pentru că poporul maghiar nu a întrebat ce poate face ţara lor pentru ei, ci ce pot face ei pentru ţara lor", a mai spus Péter Magyar.

Parlamentul maghiar are 199 de locuri, iar 138 dintre ele ar urma sa fie ocupate de alesii Tisza. O majoritate confortabilă, pentru ca lui Fidesz i-ar reveni doar 55 de locuri, iar restul de 6 ar fi ocupate de mica formaţiune "Patria noastră".

Cel care a anunţat victoria Tisza a fost chiar Viktor Orban. El a ieşit şi şi-a recunoscut înfrângerea, când se număraseră puţin peste jumătate dintre voturi.

"Rezultatele alegerilor sunt dureroase pentru noi, dar clare. Nu ne-a fost încredințată responsabilitatea sau oportunitatea de a guverna. Am felicitat partidul câștigător. Vom servi națiunea maghiară și patria noastră și din opoziție", a declarat Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei.

Cu un nume predestinat să intre în istoria Ungariei, Peter Magyar are 45 de ani şi este avocat. A fost până nu demult un protejat al premierului maghiar. El singur a spus că în tinereţe, avea la el în dormitor un portret al lui Orban, pe care îl considera idolul său. Timp de aproape două decenii a fost căsătorit cu Judit Varga, una dintre cele mai importante figuri din guvernul Orban, fost ministru al Justiției.

"Sperăm mult de la el, dar nu credem că este un Mesia, credem că este soluţia de a sta din nou drepţi, dar dacă va fi la fel ca Fidesz, (partidul lui Viktor Orban, n.r.) ne vom ridica şi împotriva lui", a spus un susţinător.

Divorţul de soţia sa, cu care are trei fii, şi ruptura de Viktor Orban s-au produs aproape concomitent, după ce guvernul a susţinut graţierea unui infractor condamnat pentru abuzuri sexuale asupra copiilor instituţioalizaţi. Peter Magyar şi-a înregistrat soţia şi a făcut publică implicarea ei în acest scandal de corupţie.

În ce priveşte politica internaţioanlă, Magyar spune că vrea o apropiere de Uniunea Europeană şi NATO. Ca şi Orban însă se opune furnizării de arme Ucrainei sau ca aceasta să fie primită pe repede înainte în Uniunea Europeană. În discrusul pe care l-a ţinut în faţa presei străine, Magyar a amintit şi de maghairii din Transilvania.

"Viktor Orban şi-a trădat ţara, i-a trădat pe ungarii care trăiesc în străinătate, pe cei care trăiesc în Transilvania, când l-a sprijinit pe candidatul român George Simion. Noi am decis atunci să mergem pe jos până la Oradea, în România, şi am făcut atunci un milion de paşi, mergând prin cele mai mici sate din Ungaria şi Transilvania, la fraţii şi surorile noastre din afara graniţelor, asta înseamnă politica", a spus Péter Magyar.

Liderii europeni, marcaţi după anii de dispute cu Viktor Orban , exultă după victoria lui Peter Magyar.

Populismul de dreapta a suferit o înfrângere severă în Ungaria, iar acest lucru are ecouri dincolo de graniţele Ungariei.

Preşedintele Franţei Emmanuel Macron a salutat victoria şi ataşamentul poporului maghiar faţă de valorile Uniunii Europene. Premierul Italiei, cei ai Marii Britanii şi Poloniei au fost printre primi care l-au felicitat pe Magyar. Nicuşor Dan a postat pe reţelele sociale un mesaj în care spune că poporul maghiar a vorbit cu o voce clară și puternică.

