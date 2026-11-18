Ce aţi face dacă, într-o zi, v-aţi trezi cu un milion de euro în cont? Primul gând ar fi probabil un bilet doar dus spre o viaţă nouă, în străinătate. Cu toate astea, un sondaj INSCOP demonstrează contrariul - românii nu visează neapărat la o viaţă de lux peste hotare. Surprinzător, vor lucruri simple. Aproape un sfert și-ar ajuta financiar familia, iar trei sferturi ar rămâne în localitatea în care trăiesc.

Cei trecuţi de prima tinereţe spun că nu ar folosi averea neaşteptată ca să ducă o viaţă ca în filme - s-ar gândi prima dată la familie.

Ce ar face românii dacă ar câştiga un milion de euro

Generaţia Z ar investi banii în afaceri şi la bursă

Generaţia Z visează, însă, să scape de şefi şi să fie investitori. Valentin, un bucătar din Timişoara, nu a câştigat încă la Loto, dar are deja un plan.

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"Un milion de euro ar intra foarte bine, n-am să mint. Sincer, cred că aș investi într-o afacere în domeniul HoReCa, unde și lucrez. Și cred că aș reinvesti la bursă", a spus Valentin, bucătar.

Un sfert dintre cei care au participat la sondaj banii văd garanţia siguranţei într-un câştig de un milion de euro, alţii cred că banii le-ar aduce libertate.

"Mi-aş cumpăra case și vacanţe multe şi i-aş şi investi. Probabil că aș vrea să-mi deschid saloane că e în domeniul meu", a declarat o persoană.

"Probabil aș investi într-o afacere. De restul mi-aş cumpăra haine", a adăugat altcineva.

"La nevoiaşi. Sincer! Așa trebuie! Mie îmi ajunge ce am", a mai spus o persoană.

Aproape trei sferturi dintre românii nu s-ar muta din oraş nici dacă ar deveni milionari

Aproape trei sferturi ar continua să locuiască în acelaşi oraş chiar dacă ar câştiga un milion de euro.

"Există acest sentiment de apartenență faţă de locul natal, faţă de locul în care te așezi. Românii sunt familişti, își protejează interesele", a explicat Adrian Marcu, sociolog.

Datele sondajului arată astfel că priorităţile românilor de zi cu zi sunt familia, o casă mai bună, datorii plătite și mai puține griji.