GTA 6 nici nu s-a lansat şi angajaţii deja dispar din birouri! Departamentele de resurse umane au primit un val de cereri de concediu. Jucătorii împătimiţi vor să stea acasă şi să testeze noua variantă ore în şir chiar de la miezul nopţii când va fi lansată.

Absențele provocate de joc ar putea costa economia americană un miliard de dolari. Noua variantă apare şi în România la 13 ani după precedenta, iar jucătorii vor avea parte de mari surprize: prima protagonistă feminină în universul 3D. Nivelurile duc cu gândul la aventuri inspirate de celebrul cuplu de spărgători Bonnie şi Clyde. 15 milioane de jocuri GTA 6 au fost deja comandate în toată lumea înainte de lansarea oficială.

Acțiunea are loc în Vice City, oraș inspirat de Miami, dar și în alte regiuni ale statului fictiv Leonida, iar jucătorii nu vor doar misiuni și jafuri. Lumea virtuală include activități recreative și diverse locuri de explorat.