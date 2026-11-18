Un vuiet puternic, urmat de o bubuitură, se aude în înregistrările surprinse de camerele de supraveghere din Buzău în timpul cutremurului de marți noapte, scrie Reporterbuzoian.ro . Mărturii despre sunetul sinistru au mai venit şi din alte zone în care cutremurul a fost resimţit.

Seismul i-a trezit din somn pe locuitorii din mai multe orașe, iar mișcarea pământului a fost surprinsă de numeroase camere de supraveghere.

O cameră montată la o locuință din zona de nord a orașului Buzău a înregistrat câteva secunde din timpul cutremurului. Mai întâi se aude un vuiet, apoi o bubuitură puternică. Imediat după aceea, câinii încep să latre, iar luminile se aprind treptat în locuințele din jur.

Cutremurul s-a produs la ora 2:49, în zona Vrancea, la o adâncime de 121 de kilometri. Cu o magnitudine de 5,7, a fost cel mai puternic seism înregistrat în România în acest an. A fost resimțit puternic în București, Constanța, Iași, Brașov și Galați, dar și în Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria.

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Seismul nu a provocat victime și nu au fost raportate pagube materiale însemnate. Au existat însă atacuri de panică și apeluri la 112. Oamenii s-au trezit speriați din somn și au cerut ajutor după ce au simțit cum se zguduie locuințele.

Cum poți verifica riscul seismic al blocului în care locuiești

În București, proprietarii și chiriașii pot consulta lista publicată de AMCCRS, unde sunt disponibile adresele imobilelor expertizate, anul construcției și încadrarea seismică.

Pentru clădirile care nu figurează în evidențe, informațiile pot fi solicitate asociației de proprietari sau primăriei. Stabilirea clasei de risc cere însă o expertiză tehnică, nu doar o simplă verificare a vechimii imobilului respectiv.