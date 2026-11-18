Cel mai puternic cutremur din Vrancea din ultimii opt ani a zguduit România în miez de noapte! Seismul de 5,7 pe Richter a trezit oamenii și s-a resimțit în jumătate de țară. Panicați, mulți au sunat la 112. Unii au ajuns chiar la spital cu atacuri de panică. În jur de patru milioane de români, care au telefoane Android, au primit alerte cu câteva secunde înainte de seism. Pentru tineri, primul cutremur major din viaţa lor a fost trăit cum altfel decât în direct pe TikTok.

"Bă, s-a cutremurat. E 02.50. Vai, dar ce s-a cutremurat. A fost cutremur, dar mare", spune un tânăr pe TikTok. Pământul s-a cutremurat în toiul nopţii, când cei mai mulţi oameni dormeau. Speriaţi, unii au sărit din pat şi au încercat să caute adăpost. Alţii au fost treziţi cu câteva secunde înainte, de alarmele telefoanelor care folosesc sistemul Android, alertă despre care nici nu ştiau că există. Camerele de supraveghere din locuinţe au suprins panica creată. Un tată îşi ia copilul în braţe şi fuge sub tocul uşii.

Unda a trecut și granițele României şi a fost detectată de sistemele de alertare din 17 state

În multe case si apartamente obiectele au inceput sa cadă. "Icoanele au ajuns de unde erau pe holul casei şi din mobilă mai aveam şi eu pahare şi astea", spune o femeie. Seismul, raportat iniţial la 6,5 pe Richter a fost reevaluat de Institutul de Fizică a Pământului la 5,7. A avut epicentrul la aproape 50 de kilometri de Focşani, la 120 de kilometri adâncime. Cutremurul de noaptea trecută a fost cel mai puternic produs în zona seismică Vrancea în ultimii opt ani. În doar câteva secunde, seismul a zguduit jumătate de țară, iar mișcarea pământului a durat aproximativ 10 secunde. Unda a trecut și granițele României şi a fost detectată de sistemele de alertare din 17 state.

Articolul continuă după reclamă

În Vrancea, camerele unui magazin au surprins cum produsele cad de pe rafturi, unul după altul. La Constanța, seismul a lăsat urme și pe clădiri. Pereții unui hotel din Neptun s-au crăpat în timpul cutremurului. În toată ţara au fost deschise 35 de dosare de daună. Zeci de oameni au sunt la 112. Cei mai multi cu atacuri de panică. În Galați, șase oameni au ajuns la spital, printre ei și o tânără care s-a lovit la cap în timp ce încerca să iasă din locuință. "O tânără de 18 ani cu traumatism cranian minor, care a fost investigată imagistic, s-a efectuat toaleta plgăii, sutură, pansament şi pacienta a fost externată", a declarat Corina Popazu, medic.

Cei care au trecut prin cutremurul din '77 au retrăit spaima. La scurt timp după seism, pe reţelele de socializare au început să apară mesaje alarmiste. Oamenii se tem că acesta a fost doar precursorul unui cutremur mult mai mare. "Aceasta zonă se va incărca încet, încet permanent şi atunci la un moment dat trebuie să se descarce pentru un cutremur mai mare. Nu trebuie să ne facem neapărat griji, dar evident trebuie sa avem în vedere că la un moment dat va fi și un cutremur mare", a declarat Mircea Radulian, director ştiinţific al INFP. Pentru generația TikTok, a fost primul mare cutremur trăit pe propria piele. Iar imediat ce pământul s-a liniștit, au început să curgă postările. Unii au povestit clipele de panică, alții au surprins totul în direct.

Tot pe internet s a stârnit şi un val de revoltă. Oamenii nu înţeleg de ce fix acum nu au primit niciun mesaj RO-Alert. Asta în condițiile în care, uneori, telefoanele sună și pentru o ploaie mai puternică. Autorităţile au explicat că timpul ar fi fost prea scurt şi alarma ar fi strânit panică.