Cutremurul produs miercuri dimineață, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, a avut patru evaluări succesive comunicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP). Prima alertă a fost de 6.5, urmată de o a doua de 5,8, iar următoarele două, de 5,7. Între timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat o magnitudine de 5,6, în timp ce Centrul Seismologic Euro-Mediteranean a indicat 5,3.

Diferențele dintre valorile comunicate au apărut pe fondul procesului de evaluare a seismului. Primele estimări sunt realizate automat, imediat după producerea cutremurului, iar datele pot fi revizuite ulterior, pe măsură ce sunt analizate informațiile înregistrate de stațiile seismice.

Explicaţia specialiştilor de la Institutul Național pentru Fizica Pământului este că intensitatea cutremurului a fost cuprinsă între 5-6 pe o suprafaţă de 100 de km faţă de zona epicentrală. Intensitatea este diferită de magnitudine şi arată efectele la suprafaţa pământului.

Cum a fost modificată magnitudinea cutremurului

Prima alertă emisă de cutremur a fost de 6.5, la aproximativ 148 de kilometri distanță.

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Cutremur

A urmat a doua alertă care a indicat o magnitudine de moment (Mw) de 5,8, cu un interval estimat cuprins între 5,4 și 6,1. Seismul a fost localizat inițial la o adâncime de 129,15 kilometri, la coordonatele 45,7855 latitudine nordică și 26,3602 longitudine estică.

Ulterior, valoarea a fost modificată la 5,7, iar a patra comunicare a menținut această magnitudine.

Cutremur

Conform datelor oficiale actualizate de INFP, cutremurul s-a produs la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 120,8 kilometri. Magnitudinea locală (ML) a fost stabilită la 5,7, iar intensitatea a fost evaluată la gradul VI.

De ce IGSU și seismologii europeni au anunțat alte valori

În paralel cu evaluările Institutului Național pentru Fizica Pământului, IGSU a transmis inițial că seismul a avut magnitudinea 5,6 și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri. Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a indicat, la rândul său, o magnitudine de 5,3 pentru cutremurul produs în România.

Diferențele dintre evaluări pot apărea din cauza metodelor de calcul, a tipurilor de magnitudine utilizate și a datelor disponibile în momentul analizei. În cazul primelor alerte, sistemele automate procesează rapid informațiile seismice, iar valorile sunt supuse ulterior unor verificări și revizuiri.

Şi Google a anunțat magnitudini diferite

Diferențele dintre valorile afișate de Google și cele comunicate de INFP țin de modul în care sunt calculate estimările. Sistemul Google analizează automat informațiile disponibile imediat după declanșarea unui cutremur și estimează rapid parametrii acestuia, pentru a putea trimite avertizări.

Sistemul de avertizare pentru cutremure dezvoltat de Google folosește senzorii telefoanelor Android pentru a detecta rapid mișcările seismice. Accelerometrele din smartphone-uri pot identifica vibrațiile produse de un cutremur, iar atunci când mai multe dispozitive din aceeași zonă înregistrează astfel de semnale, informațiile sunt analizate automat pentru a estima magnitudinea și localizarea seismului.

Tehnologia permite transmiterea alertelor înainte ca undele seismice mai puternice să ajungă în anumite zone. Totuși, estimările inițiale pot fi inexacte și pot suferi modificări pe măsură ce apar date suplimentare. Din acest motiv, valorile de 6,5 și 6,0 afișate de Google pe unele telefoane nu reprezintă magnitudini confirmate, ci calcule preliminare ale sistemului Android.

Unde s-a produs cutremurul din Vrancea

Potrivit INFP, epicentrul cutremurului a fost localizat la 48 de kilometri sud de Focșani, 61 de kilometri sud de Buzău, 64 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 74 de kilometri est de Brașov și 90 de kilometri nord-est de Ploiești.

Seismul a fost unul de adâncime intermediară, produs în zona seismică Vrancea. Datele finale publicate de institut confirmă magnitudinea locală 5,7 și adâncimea de 120,8 kilometri.