Donald Trump a declarat că armata SUA a ajutat petroliere şi vase comerciale să treacă prin Strâmtoarea Ormuz în cadrul a ceea ce a numit o "misiune secretă" pentru a menţine deschisă această rută maritimă strategică, în timp ce tensiunile cu Iranul şi activitatea militară din regiune continuă să se agraveze.

Trump se laudă că SUA au transportat, în secret, milioane de barili de petrol prin Ormuz - Shutterstock

Pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a spus că a ordonat respectiva operaţiune luna trecută, susţinând că astfel peste 100 de milioane de barili de petrol au putut tranzita prin această cale navigabilă importantă, ajungând pe pieţele globale, fără a oferi detalii.

Potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA), 20 de milioane de barili de ţiţei şi produse petroliere au tranzitat în medie prin strâmtoare zilnic anul trecut.

Trump se laudă că SUA controlează Ormuz

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Trump a mai spus că peste 200 de nave comerciale au străbătut în siguranţă strâmtoarea, deşi afirmaţiile sale nu au putut fi verificate din surse independente, notează dpa. "Acest efort de mare succes se datorează faptului că STATELE UNITE ale AMERICII CONTROLEAZĂ Strâmtoarea Ormuz - NU Iranul", a scris Trump pe Truth Social.

Anterior, preşedintele american vorbise vag despre operaţiune în faţa jurnaliştilor acreditaţi la Casa Albă şi a spus că discută acum despre asta, întrucât Iranul a aflat deja. Se pare că navele au trecut prin Strâmtoarea Ormuz cu transponderele oprite.

Cum au ajutat SUA zeci de nave să traverseze Ormuz

Publicaţia New York Times relatase anterior, citând surse oficiale americane, că - în ultimele săptămâni - forţele SUA au ajutat la coordonarea trecerii a zeci de nave prin strâmtoare, multe dintre acestea oprindu-şi, se pare, transponderele pentru a evita să fie detectate.

La scurt timp după începerea războiului la sfârşitul lunii februarie, forţele armate ale Iranului au blocat în mare măsură traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz prin ameninţări, inspecţii şi atacuri asupra navelor, impunându-şi astfel controlul asupra acestei rute-cheie de export. Statele Unite au ripostat printr-o blocadă a porturilor iraniene pentru a împiedica Republica islamică să-şi exporte petrolul, aminteşte dpa.