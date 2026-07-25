De ce Trump amenință UE cu impunerea de noi tarife vamale: Vor plăti pentru acest comportament "ilegal"

Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, că SUA vor deschide o anchetă oficială privind practicile comerciale ale Uniunii Europene. El susține că blocul european a aplicat în mod nedrept amenzi în valoare de miliarde de dolari împotriva companiilor Google, Apple și altor giganți tehnologici americani.

Într-o postare lungă pe Truth Social, Trump spune că a avertizat UE cu privire la practica de a aplica amenzi companiilor americane din domeniul tehnologiei. El menţionează Google, Apple, Meta, Amazon şi alte companii.

"Vom iniţia imediat o anchetă în temeiul secţiunii 301 cu privire la practica de «JAF» asupra companiilor americane", a declarat Trump în postare, făcând referire la secţiunea 301 din Legea comerţului din 1974. "Uniunea Europeană va plăti un preţ foarte mare pentru acest comportament ilegal şi extrem de lipsit de etică", a scris el.

UE a amendat Google cu 890 de milioane de euro

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Joi, UE a amendat Google cu 890 de milioane de euro (1 miliard de dolari) pentru presupusa încălcare a reglementărilor antitrust din domeniul digital, prin direcţionarea consumatorilor către propriile servicii şi aplicaţii, în detrimentul concurenţilor.

Anunţul lui Trump vine la o zi după ce Casa Albă a anunţat tarife de cel puţin 10 la sută pentru importurile din peste 60 de ţări, plus Uniunea Europeană, acuzându-le că nu aplică în mod adecvat interdicţiile privind mărfurile produse prin muncă forţată. Noile tarife înlocuiesc, de fapt, taxele temporare de import de 10% la nivel mondial pe care Trump le-a impus după o înfrângere usturătoare la Curtea Supremă.