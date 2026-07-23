Șanse slabe de pace după întâlnirea dintre ruși și americani. Explicațiile lui Rubio și aroganțele lui Lavrov

Secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, au discutat azi la Manila, despre încheierea războiului din Ucraina. Şansele ca negocierile de pace, blocate de când americanii şi-au mutat atenţia în Iran, să fie reluate sunt mici. Moscova le-a cerut din nou americanilor să oprească livrările de arme către Kiev. Iar şeful diplomației americane a transmis că SUA sunt pregătite să ajute la încheierea războiului, dar că este nevoie de idei noi, pentru că propunerile anterioare nu mai sunt viabile.

Secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit joi, 23 iulie, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în marja summitului ASEAN de la Manila. Întâlnirea a durat aproape 30 de minute iar la final, Rubio a declarat că Statele Unite rămân pregătite să joace un "rol constructiv" pentru a contribui la încheierea războiului, dar că sunt șanse mici pentru un acord rapid.

Ce se știe despre întâlnirea dintre Lavrov și Rubio

Rubio le-a spus jurnaliștilor că președintele Donald Trump a transmis clar că americanii sunt gata să faciliteze încheierea "războiului fără sens", în cazul în care se va ivi o oportunitate. El a precizat că Washingtonul a transmis acest mesaj Moscovei, dar a refuzat să descrie poziția Rusiei în timpul discuțiilor. "Am avut o conversație bună, o conversație sinceră", a spus Rubio despre întâlnirea cu Lavrov. El a subliniat că nu va oferi detalii despre subiectele discutate.

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"Chiar credeți că am rezolvat războiul din Ucraina în cele 30 de minute petrecute aici, în Asia? Nu așa funcționează lucrurile. Uitați, am avut o conversație bună, o conversație sinceră. Nu am să vă spun despre ce am discutat, pentru că diplomația nu funcționează bine atunci când, imediat după aceea, alergi la microfoane. Este suficient să spun ceea ce v-am spus și ieri. Statele Unite, iar președintele a fost clar în această privință, vor și sunt pregătite, dacă este posibil, să joace un rol constructiv pentru a contribui la încheierea unui război lipsit de sens. Și suntem gata să facem acest lucru. Bineînțeles, am transmis acest mesaj și l-am transmis și prin alte mijloace. Am discutat și despre alte subiecte", a declarat Rubio, citat de Reuters.

La rândul său, Lavrov "a reafirmat disponibilitatea Rusiei pentru o soluționare politică și diplomatică a conflictului", potrivit unui comunicat al Ministerului rus de Externe. El i-a transmis lui Rubio că Moscova rămâne angajată față de propunerile prezentate de Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea lor din august 2025, din Alaska.

Așa-numitul "spirit de la Anchorage" se referă la solicitarea ruşilor ca americanii să exercite presiuni asupra Ucrainei pentru ca aceasta să se retragă complet din Donbas. Această pretenție a Moscovei, care ar presupune ca forțele ucrainene să renunțe la teritoriile pe care le controlează în prezent, este inacceptabilă pentru Kiev. Amintim că negocierile trilaterale de pace dintre Kiev, Moscova și Washington sunt blocate din februarie, când Statele Unite și-au mutat atenția asupra războiului din Iran.

Rubio a spus că războiul a provocat pierderi uriașe, amintind de civilili ucişi și de atacurile rusești asupra Kievului. Atât Rusia, cât și Ucraina ar avea motive să pună capăt conflictului, însă principala dificultate rămâne găsirea unei soluții "pe care ambele părți să o poată accepta", a adăugat el. "Cred că este un război foarte sângeros. Cred că ambele părți ar trebui să aibă un motiv să îl încheie. Aceasta a fost provocarea: găsirea unei soluții pe care ambele părți să o poată accepta. Am încercat și vom continua să încercăm să vedem dacă putem găsi o cale de mijloc care să facă posibil acest lucru", a declarat Rubio.

Rubio, despre livrările de arme pentru Ucraina

Întrebat despre nemulțumirile rușilor legate de înarmarea Ucrainei de către SUA, Rubio a răspuns că "în primul rând, poziția SUA în această privință este că noi nu vindem arme. Am vândut arme prin intermediul PURL (Lista priorităților privind cerințele Ucrainei), care este o inițiativă pe care o avem prin intermediul NATO. Și în asta suntem implicați, nu a existat nicio schimbare a politicii noastre în această privință.

Vrem un acord de pace. Vrem ca războiul să se termine. Suntem pregătiți să jucăm orice rol pozitiv putem pentru a pune capăt războiului. Și, pentru a pune capăt acestui război, vom avea nevoie de ceva asupra căruia atât Rusia, cât și Ucraina să poată conveni. Acest lucru nu se va întâmpla la o conferință de presă. Acest lucru nu se va întâmpla într-o singură întâlnire aici, în Filipine".

Rubio spune că sunt necesare "idei noi"

Rubio a mai spus că, pentru încheierea războiului, este nevoie de "idei noi". "Dacă și când va veni pacea, aceasta va fi posibilă datorită unei idei noi și unor concepte noi, iar noi suntem pregătiți să prezentăm unele dintre acestea, în cadrul și în forma potrivite, dacă se va ivi ocazia și dacă vor exista condițiile necesare", a spus Rubio. El a subliniat că ideile anterioare au fost inacceptabile pentru Ucraina și că, cel mai probabil, acum ar fi şi mai greu de acceptat.

"Propunerile despre care s-a relatat, ei le numesc 3+2, împărțirea teritoriilor, aceste încercări au eșuat. Un acord de pace nu poate fi încheiat dacă ambele părți nu îl acceptă, iar ucrainenii nu au fost de acord. De aceea, aceste eforturi nu au dat rezultate", a explicat secretarul de stat american.

Ministerul rus de Externe a transmis că Lavrov a cerut din nou Statelor Unite să oprească livrările de arme către Ucraina și că Moscova este pregătită pentru o soluționare diplomatică a războiului împotriva Ucrainei, afirmând că orice acord ar trebui să se bazeze pe "înțelegerile" la care au ajuns Putin și Trump în timpul summitului de la Anchorage.

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Aroganțele lui Lavrov

Potrivit agenției AP, înaintea întâlnirii, Rubio și Lavrov au ignorat întrebările jurnaliștilor despre ajutorul pe care Rusia l-ar fi acordat Iranului pentru a lovi ținte americane din Orientul Mijlociu, dar și despre momentul în care Moscova va pune capăt războiului din Ucraina.

Inițial, Lavrov nu a răspuns întrebărilor, apoi le-a spus jurnaliștilor "vorbiți mai tare", deși în încăpere era liniște, iar întrebarea se auzea clar.

După ce ministrul rus a părăsit întâlnirea, Lavrov a fost întrebat din nou, în timp ce cobora scările rulante, dacă Rusia va accepta o încetare a focului în Ucraina. "Frumoasă tunsoare", a răspuns acesta, privindu-l insistent pe reporter.

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Moscova cere din nou oprirea înarmării Ucrainei

Ministerul rus de Externe a transmis, într-un comunicat de presă, că cele două părți au discutat "o gamă largă de chestiuni bilaterale și internaționale". Lavrov l-a informat pe Rubio despre ceea ce Moscova numeşte situația "reală" din războiul împotriva Ucrainei și a afirmat că livrările de arme către Kiev sunt "inacceptabile".

"Lavrov a confirmat încă o dată disponibilitatea părții ruse pentru o soluționare politică și diplomatică a conflictului și angajamentul față de propunerile prezentate de partea americană în timpul întâlnirii dintre Putin și Trump de la Anchorage", se arată în comunicat.

Cele două părți au discutat, de asemenea, despre "normalizarea condițiilor" de funcționare a misiunilor diplomatice ruse și americane. Părțile au convenit să continue contactele la nivelul ministerelor de Externe, inclusiv în cadrul organizațiilor internaționale din care fac parte ambele țări.

Rusia nu este optimistă în privința unui acord de pace în Ucraina după întâlnirea dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov, a declarat ulterior Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.