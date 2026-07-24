Confirmare de la Casa Albă: Donald Trump nu se va opune extrădării fraţilor Tate

Preşedintele Donald Trump nu se va opune extrădării influencerului Andrew Tate şi a fratelui său Tristan către Regatul Unit, unde sunt urmăriţi penal, printre altele, pentru presupuse violuri, a afirmat joi Casa Albă, confirmând informaţii pe surse în acest sens publicate cu o zi înainte de Axios.

Cei doi reprezentanţi ai "manosferei" au fost arestaţi sâmbătă la Miami, o arestare pe care avocatul lor a calificat-o ca fiind "motivată politic".

Fraţii Tate contestă extrădarea lor.

Întrebată în cadrul unei conferinţe de presă dacă preşedintele american ar putea interveni în procedura de extrădare, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns: "Nu", relatează AFP.

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Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, s-a distanţat şi el de acest caz. "Nu avem niciun rol de jucat în acest moment, şi poate niciodată, în acest caz”, a declarat el miercuri jurnaliştilor din Filipine, unde se află pentru reuniunile Asociaţiei Ţărilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Fraţii Tate sunt susţinători fervenţi ai lui Donald Trump şi fac parte din „manosferă”, această mişcare masculinistă care a contribuit la victoria republicanului în alegerile prezidenţiale din 2024. Andrew Tate a încercat, de asemenea, în trecut să stabilească relaţii cu fiii lui Donald Trump, Don Jr. şi Barron, potrivit presei americane.

Având în vedere aceste legături, politiciana democrată Yassamin Ansari a solicitat deschiderea unei anchete în cadrul Congresului american pentru a stabili dacă „reţelele politice apropiate de preşedinte şi-au folosit influenţa pentru a-i proteja” pe cei doi fraţi de urmărirea penală în Statele Unite.

Într-o scrisoare transmisă agenţiei AFP, reprezentanta din Congresul SUA solicită, în special, ca o comisie parlamentară de anchetă să ceară Casei Albe şi mai multor agenţii să prezinte toate documentele referitoare la fraţii Tate. Ea cere, de asemenea, citarea lui Barron Trump pentru a se afla "dacă a avut vreo implicare" în modul în care cei doi bărbaţi au fost trataţi de guvernul american.

Fraţii Tate au fost arestaţi după ce parchetul britanic a anunţat noi acuzaţii la adresa lor pentru viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale şi agresiune. Fraţii Tate se confruntă acum cu 42 de capete de acuzare în cazul lui Andrew şi 17 în cazul lui Tristan.

"Ne opunem, evident, extrădării, deoarece Andrew şi Tristan sunt nevinovaţi", a declarat avocatul lor, Joseph McBride, după o audiere în acest caz în faţa unui tribunal din Miami.

Andrew Tate şi fratele său au fost deja închişi timp de câteva luni în România, unde locuiesc de mai mulţi ani şi unde au fost acuzaţi că au înşelat mai multe femei, inclusiv minore, în scopul exploatării sexuale. La începutul mandatului lui Trump, autorităţile române au relaxat regimul fraţilor Tate şi aceştia au avut permisiunea de a părăsi ţara.

De asemenea, în martie 2025, statul american Florida a deschis o anchetă penală împotriva celor doi fraţi, dar nu se cunoaşte stadiul actual al acestei anchete.