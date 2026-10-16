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Trump spune că reluarea atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor ruseşti este o "ruşine"

Donald Trump, preşedintele SUA Trump spune că reluarea atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor ruseşti este o "ruşine" - Profimedia
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Editor V.N. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 16.10.2026, 06:54 | Modificat la 16.10.2026, 06:57

Preşedintele american Donald Trump a apreciat joi că reluarea de către Ucraina a atacurilor asupra rafinăriilor ruseşti este o "ruşine", ridicând din nou tonul împotriva omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, notează AFP, citată de Agerpres.

"Cred că este o ruşine", a declarat preşedintele american pentru postul Newsmax care îl intervieva cu privire la anunţul acestei reluări, făcut mai devreme în cursul zilei. "Există multe alte ţinte" posibile, a adăugat el. "Cred că este mai dificil să lucrezi cu Zelenski decât cu Putin", a lansat liderul de la Casa Albă.

Trump: "Zelenski nu este omul potrivit pentru noi ca să ajungem la un acord"

"Tot ceea ce face" Volodimir Zelenski "este să ducă la creşterea preţurilor mondiale la petrol", a atacat Donald Trump, pe fondul revenirii tensiunilor între Washington şi Kiev, care s-a arătat îngrijorat de sustenabilitatea sprijinului american, sau chiar de un ajutor al Statelor Unite acordat Rusiei.

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Mai devreme joi, Zelenski a declarat pentru Financial Times că armistiţiul privind atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti a fost "ridicat", sfidând anunţul unui armistiţiu energetic făcut de Donald Trump, pentru care Moscova nu îşi dăduse acordul. "Când loveşti rafinării de motorină, (...) nu faci un serviciu lumii", a insistat Donald Trump.

"Zelenski nu este omul potrivit pentru noi ca să ajungem la un acord", a mai denunţat preşedintele american la Newsmax: "Spune că vrea să ajungă la un acord, dar nu vrea. Nu-mi place de el foarte mult", a declarat Donald Trump. 

V.N.
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