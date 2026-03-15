Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Turiştii renunţă la vacanţele din Dubai sau Abu Dhabi. Destinaţia de lux din Europa spre care se îndreaptă

Turiştii încep să renunţe la vacanţele din Dubai sau Abu Dhabi pe fondul temerilor şi incertitudinilor ridicate de răzoiul din Orientul Mijlociu. Agenţii de turism susţin că aceştia se reorientează spre destinaţii din Europa.

de Redactia Observator

la 15.03.2026 , 15:39
Una dintre cele mai dorite destinaţii pentru vară este insula spaniolă Mallorca. Agenţii imobiliari din zonă spun că au primit un adevărat val de cereri de închiriere pentru vilele din Mallorca. Potrivit publicaţiei Blick, cele mai multe solicitări vin din Germania, SUA şi Elveţia.

Autorităţile locale "vânează" turiştii bogaţi

"De când au apărut problemele legate de Dubai, solicitările pentru închirierea de vile s-au triplat", a declarat pentru sursa citată Marcel Remus, agent imobiliat din Mallorca, specializat în proprietăţi de lux. Autorităţile locale din Mallorca vor să limiteze pe cât se poate turismul de masă şi se concentrează pe turiştii cu venituri mari care pot închiria vile de lux sau, de ce nu, chiar să le cumpere pentru a le transforma în case de vacanţă.

Datele oficiale arată că în 2025 turiştii care au vizitat Mallorca a contribuit la bugetul Spaniei cu 23,4 miliarde de euro. Este de aşteptat ca această sumă să crească în 2026 şi să ajungă undeva la 24,7 miliarde de euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
V-ați făcut plinul la pompă de teama scumpirilor?
