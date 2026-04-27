Video Momentul în care o avlanşă de mari dimensiuni s-a produs în Munţii Bucegi a fost filmat de turişti

O avalanșă a fost surprinsă de mai mulți turiști care au urcat, dumincă, pe Valea Bucșoiului, în Munții Bucegi.

de Redactia Observator

la 27.04.2026 , 13:35

Potrivit imaginilor realizate de martori, masa de zăpadă s-a desprins de pe versant și a coborât rapid pe vale.

Din fericire, turiştii aflaţi în zonă au reușit să se retragă la timp din calea zăpezii și să rămână în siguranță, nefiind raportate victime sau pagube materiale.

Zona este cunoscută pentru traseele dificile și riscul ridicat de avalanșe, mai ales în sezonul rece și la început de primăvară. Salvamontiștii le reamintesc turiștilor să verifice condițiile meteo și avertizările înainte de a pleca pe munte.

avalansa turisti bucegi
