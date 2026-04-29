Fostul director FBI, James Comey, a fost pus sub acuzare marți pentru o fotografie cu scoici despre care oficialii au spus că l-au amenințat pe președintele Donald Trump, marcând a doua încercare a administrației de a-l urmări penal pe unul dintre cei mai mari adversari politici ai săi, au declarat trei surse pentru CNN .

Fost şef FBI, pus sub acuzare pentru o fotografie cu scoici. Imaginea ar fi o ameninţare la adresa lui Trump - Hepta

Acuzațiile, aprobate de un mare juriu din Districtul Estic al Carolinei de Nord, unde Comey ar fi făcut fotografia, includ amenințarea la adresa președintelui și transmiterea unei amenințări în comerțul interstatal, conform documentelor instanței.

Comey a răspuns la rechizitoriu marți într-un videoclip postat pe contul său Substack.

"Sunt încă nevinovat. Încă nu mi-e frică", a spus Comey. "Și încă mai cred în sistemul judiciar federal independent, așa că haideți să mergem."

Noul caz reprezintă un efort revigorat de a satisface cerințele lui Trump de a-și investiga propriii dușmani, inclusiv pe Comey, pe care îl consideră un lider cheie în efortul perceput de a "înarma" sistemul judiciar împotriva sa.

Fotografia, acum ștearsă, prezintă scoici care formează numerele "86 47". Numărul 86 se poate referi adesea la a scăpa de ceva sau a arunca ceva, în timp ce 47 corespunde mandatului actual al lui Trump, ca al 47-lea președinte. Republicanii au susținut că era o amenințare la adresa președintelui Donald Trump, în timp ce Comey a spus că "nu și-a dat seama că unii oameni asociază aceste numere cu violența".

Aproape imediat după postarea sa, republicanii și oficialii administrației au intrat în criticile lor intense la adresa lui Comey pentru ceea ce au numit a fi o amenințare cu moartea.

De asemenea, acest caz vine la mai puțin de o lună după ce președintele a demis-o pe procurorul general Pam Bondi. Trump se plânsese timp de săptămâni că Bondi nu era suficient de agresivă în executarea agendei sale.

Todd Blanche, adjunctul principal al lui Bondi și fost avocat personal al lui Trump, este acum responsabil de conducerea departamentului și a acționat rapid în privința aspectelor pe care președintele le-a promovat public.

"Deși acest caz este unic, iar acest act de acuzare iese în evidență datorită numelui inculpatului, presupusa sa conduită este același tip de conduită pe care nu o vom tolera niciodată și pe care o vom investiga întotdeauna", a declarat Blanche într-o conferință de presă de marți.

