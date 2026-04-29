Maia Sandu: "Integrarea europeană nu mai este doar un obiectiv politic, ci o necesitate a ţării"

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că integrarea europeană nu mai este doar un obiectiv politic, ci o necesitate pentru viitorul țării.

de Redactia Observator

la 29.04.2026 , 09:58
Maia Sandu: "Integrarea europeană nu mai este doar un obiectiv politic, ci o necesitate a ţării" Maia Sandu: "Integrarea europeană nu mai este doar un obiectiv politic, ci o necesitate a ţării" - Hepta

Într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, șefa statului a declarat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă "o strategie de supraviețuire ca stat democratic", în contextul presiunilor venite din partea Rusiei.

Maia Sandu pledează pentru extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest, considerând că acest proces este esențial pentru consolidarea securității în regiune.

Totodată, ea nu exclude ideea unei reunificări cu România ca posibilă cale de accelerare a integrării europene.

Șefa statului a subliniat că autoritățile de la Chișinău și-au asumat pregătirea țării pentru aderare și lucrează activ în acest sens. 

"Au rămas reforme importante de finalizat, în special în domeniul justiției și al combaterii corupției, dar vom reuși să ne respectăm angajamentele", a declarat Sandu, menționând că deja există primele rezultate, inclusiv condamnări în dosare de corupție.

Președinta și-a exprimat speranța că evoluțiile politice din Ungaria vor facilita deschiderea capitolelor de negociere pentru aderare.

În același timp, a mulțumit pentru sprijinul oferit de Franța și de președintele Emmanuel Macron în parcursul european al Republicii Moldova.

Referindu-se la căile alternative de aderare la UE, Sandu a indicat că ia în considerare posibilitatea ca țara să adere la blocul comunitar fără regiunea transnistreană separatistă. "Aceasta este o soluție posibilă", a subliniat ea. 

Șefa statului militează pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, a Ucrainei și a Balcanilor de Vest, pentru a opune rezistență presiunii ruse.

Maia Sandu a făcut mai multe declarații pe tema unificării dintre România și R. Moldova. Unirea cu România ar fi una dintre modalitățile care ar asigura Republica Moldova că va rămâne parte a lumii libere și va trăi în pace, mai ales în actualul context regional și internațional, a declarat președinta Maia Sandu în prima sa conferință de presă din acest an.

Ea a precizat că nu a discutat despre subiectul unirii cu liderii europeni și a repetat că țara se va concentra pe aderarea la UE, întrucât nu există în prezent o opinie publică favorabilă unirii în rândul electoratului moldovean.

&#8220;Am fost tăntălău&#8221;. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Un bărbat care a cumpărat un seif vechi cu 15 euro a găsit în el o comoară de 30.000 de euro
Ultima postare a femeii din Râmnicu Vâlcea, moartă în urma unei intervenții estetice! Avea doar 45 de ani
