Liderul nord-coreean Kim Jong Un a confirmat public o politică extremă aplicată pe câmpul de luptă, potrivit căreia soldații trebuie să recurgă la sinucidere pentru a evita capturarea, în contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucraina. Declarațiile, făcute în cadrul unei ceremonii oficiale la Phenian, vin pe fondul implicării tot mai vizibile a Coreei de Nord în conflict și al informațiilor privind pierderile semnificative suferite de trupele sale trimise să sprijine Moscova.

Soldaţii nord-coreeni din Ucraina, obligaţi să se sinucidă ca să nu fie capturaţi. Kim Jong Un: Au murit eroic - Profimedia

În cadrul unui discurs ţinut la un eveniment de inaugurare a unui monument comemorativ la Phenian dedicat nord-coreenilor căzuţi la datorie, Kim a menţionat de două ori soldaţii care s-au "autodistrus", potrivit unui raport al Agenţiei Centrale de Ştiri Coreene, transmite Bloomberg.

"Eroii care au optat fără ezitare pentru auto-detonare, atac sinucigaş, pentru a apăra marea onoare" au fost lăudaţi de Kim în discursul ţinut în faţa familiilor îndoliate şi a înalţilor oficiali ruşi.

”Nu s-au aşteptat la nicio compensaţie, deşi au realizat fapte remarcabile. Au murit eroic", a adăugat liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Kim a semnat un pact militar cu preşedintele rus Vladimir Putin în 2024, care includea o clauză de apărare reciprocă. De atunci, agenţiile de informaţii sud-coreene şi occidentale au estimat că Phenianul a trimis cel puţin 10.000 de soldaţi şi zeci de mii de containere cu arme pentru a ajuta Rusia să lupte împotriva Ucrainei. Se crede că Coreea de Nord a suferit pierderi grele, cu mii de soldaţi ucişi în luptă.

Dezvăluirea făcută de Kim săptămâna aceasta vine în urma unor rapoarte potrivit cărora soldaţii nord-coreeni capturaţi de Ucraina au fost obligaţi să se sinucidă pentru a evita să devină prizonieri de război. Aceste relatări citează atât serviciile de informaţii ucrainene, cât şi un soldat nord-coreean capturat.

Coreea de Nord şi-a intensificat, de asemenea, testele de armament în acest an, inclusiv cele cu rachete balistice cu rază scurtă de acţiune, şi a efectuat teste de lansare cu noul său sistem de arme ”mare-sol”. Acest lucru survine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la faptul că armata ţării acumulează experienţă reală de luptă luptând alături de Rusia.

La începutul acestei luni, Phenianul a declarat că a testat mai multe rachete Hwasong-11 - un tip de rachetă cu rază scurtă de acţiune cunoscută şi sub denumirea de KN-23 sau KN-24 - despre care Ucraina a afirmat că Phenianul le-a furnizat Moscovei pentru a fi utilizate în războiul împotriva Kievului.

