Un oraş din România deţine recordul pentru cele mai multe porţii de shaorma comandate pe zi. Cel puţin 10.000 de shaorme sunt comandate în fiecare zi, potrivit rapoartelor unei singure firme.

- Oraşul din România în care se mânâncă cel puţin 10.000 de shaorme pe zi. "Și asta e doar așa, rotunjit" - Arhivă

Iaşi pare să deţină recordul pentru cele mai multe shaorme comandate pe zi. Potrivit Ziarul de Iaşi, statistica a fost realizată de un singur local fast-food şi cuprinde doar cetăţenii care au domiciliul în oraş. Dacă ar fi luaţi în considerare studenţii, pentru că Iaşiul este un important centru universitar, turiştii, oamenii aflaţi în tranzit sau cei din zonele limotrofe, atunci numărul ar creşte exponenţial.

Iaşi, al treilea oraş ca populaţie din România

"Gândiți-vă că sunt cel puțin 50 de shaormerii în oraș și gândiți-vă și la cei care mănâncă noaptea", a declarat pentru sursa citată directorul de producţie al unuia dintre localurile fast-food cu cele mai mari vânzări din Iaşi. "Numai de la noi ieșenii mănâncă zilnic circa 1.000 – 1.500 de porții de shaorma. Asta înseamnă că în tot Iașiul se consumă în fiecare zi cel puțin 10.000 de porții, dar cred că și mai mult", a declarat Ibrahim Gunbeyi, patronal aceluiaşi local.

Potrivit ultimului recensământ, cel din 2021, Iaşiul are o populaţie de 271.692 de locuitori, fiind al treilea oraş ca mărime din România după Bucureşti şi Cluj.

