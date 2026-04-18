Ucraina a atacat cu drone un port la Marea Baltică, unde operează un terminal Lukoil, și rafinării de pe Volga

Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra unui port strategic de la Marea Baltică și asupra unor orașe industriale situate pe fluviul Volga, au anunțat autoritățile ruse în cursul nopții, relatează Reuters.

Potrivit guvernatorului regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, un incendiu izbucnit în portul Portul Vîsoțk, aflat în apropiere de Sankt Petersburg, a fost stins. Portul găzduiește un terminal operat de Lukoil, utilizat pentru exportul de produse petroliere precum păcura, nafta, motorina și gazoilul, potrivit Reuters.

În paralel, guvernatorul regiunii Samara, Vyacheslav Fedorishchev, a confirmat atacuri asupra unor obiective industriale din orașele Sîzran și Novokuibîșevsk, situate la aproximativ 1.800 de kilometri sud-est de Vîsoțk. Deși nu au fost nominalizate instalațiile afectate, ambele orașe găzduiesc rafinării de petrol care au mai fost vizate în timpul războiului.

Separat, autoritățile din regiunea Krasnodar au anunțat stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de petrol din Tihorețk, precum și a celui de la un terminal petrolier din portul Portul Tuapse, care ardea încă de joi.

Potrivit autorităților ruse, ambele incendii au fost provocate de atacuri cu drone ucrainene.

Denisa Vladislav

