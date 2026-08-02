Forţele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din regiunea Saratov din sud-vestul Rusiei şi baza aeriană militară Engels din aceeaşi regiune, a anunţat duminică armata de la Kiev, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Ucraina anunţă că a lovit o rafinărie de petrol şi o bază aeriană în regiunea rusă Saratov - Captură X

Într-un comunicat, statul major general susţine că loviturile au declanşat incendii în ambele facilităţi. De asemenea, precizează sursa citată, forţele ucrainene au lovit un depozit petrolier din regiunea vestică Kaluga.

Ministerul rus al Apărării a anunţat că a distrus 635 de drone ucrainene în noaptea de sâmbătă spre duminică

Guvernatorul din Saratov Roman Busarghin a anunţat anterior decesul a două persoane în regiunea sa în urma unei lovituri a unei drone ucrainene. "În urma atacului dronelor duşmane, două persoane au fost ucise. Transmit condoleanţele mele familiei şi celor apropiaţi. Vor primi tot ajutorul necesar", a postat pe Telegram guvernatorul din Saratov fără a furniza alte amănunte.

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Ministerul rus al Apărării a anunţat că a distrus 635 de drone ucrainene în noaptea de sâmbătă spre duminică deasupra mai multor regiuni de pe teritoriul său şi a Crimeei anexate. Într-un comunicat publicat pe mesageria Max controlată de statul rus, ministerul afirmă că "în cursul nopţii trecute, mijloacele de apărare aeriană în serviciu au interceptat şi distrus 635 de vehicule aeriene fără pilot ucrainene".