UE, fără acord pe al 18-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, dar a convenit prelungirea celor în vigoare

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, reuniţi la Bruxelles, au convenit să prelungească sancţiunile împotriva Rusiei cu şase luni, potrivit unor surse diplomatice citate de AFP. Cu toate astea, nu au ajuns la un acord cu privire la cel mai recent pachet de sancțiuni, al 18-lea. Slovacia nu a dat încă undă verde. Discuțiile dintre ambasadori vor fi probabil reluate în zilele următoare, a transmis redactorului-șef al Radio Free Europe/Radio Liberty, Rikard Jozwiak. El nu a menționat Ungaria, care a amenințat și ea că va bloca sancțiunile.

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a declarat anterior că Slovacia va cere amânarea votului privind cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până când se vor rezolva preocupările ţării sale cu privire la aprovizionarea cu gaze după 2027. "Menținem presiunea asupra Rusiei. Am adoptat 17 pachete de sancțiuni. Iar lucrările pentru un nou pachet puternic sunt în plină desfășurare", a transmis joi noapte președinte Consiliului European, Antonio Costa.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat săptămâna aceasta că SUA nu impun, deocamdată, noi sancțiuni împotriva Rusiei, motivând că o astfel de măsură ar putea dăuna negocierilor pentru un acord de pace în Ucraina. El a dat asigurări că Donald Trump va ști momentul și locul potrivit pentru a le impune.

Cel de-al 18-lea pachet de sancţiuni al UE urma să includă reducerea plafonului de preț la petrolul rusesc la 45 de dolari pe baril, de la 60 de dolari, dar potrivit Bloomberg, Bruxellesul a renunţat la această măsură din cauza evoluţiei ţiţeiului după războiul de 12 zile dintre Israel şi Iran. Nu e clar ce soartă va avea această măsură.

Cel mai recent pachet UE mai includea şi o interdicție a conductelor de gaze Nord Stream care leagă Germania de Rusia, precum și extinderea sancțiunilor SWIFT împotriva altor bănci din Rusia.

Un american vrea să cumpere Nord Stream 2 ca să vândă gaze ruseşti în Germania

Liderii europeni fac manevre pentru a se asigura că UE nu revine la dependența de gazul rusesc ieftin. De ceva timp, omul de afaceri american Stephen Lynch, un important donator republican, face lobby pentru a cumpăra gazoductul Nord Stream 2. Conducta de gaz natural, evaluată la 11 miliarde de dolari, este deținută de compania rusă Gazprom și cofinanțată de companii energetice europene. Aceasta a trecut printr-un proces legal de restructurare a datoriilor într-un tribunal din Elveția.

Lynch susține că, dacă i se va acorda o licență de negociere pentru ea, va atrage investitori și se așteaptă să cumpere conducta la un preț mult mai mic. Fondurile destinate Rusiei din această tranzacție ar fi blocate într-un cont escrow până la finalul războiului din Ucraina, pentru a evita încălcarea sancțiunilor internaționale.

Schema ar presupune ca Rusia nu ar mai vinde direct gaze Germaniei, dacă conducta ar fi considerată proprietate americană. În luna mai, Lynch a avut chiar întâlniri cu oficiali germani. Cancelarl Friedrich Merz a declarat în mai că Germania va face posibilul pentru a se asigura că Nord Stream 2 "nu poate fi repus în funcțiune". Lynch a locuit două decenii la Moscova, iar în prezent are reședința în Miami. A donat peste 700.000 de dolari campaniei electorale a lui Trump din 2024 și altor cauze republicane, potrivit The New York Times.

17 pachete de sancţiuni adoptate de UE împotriva Rusiei

UE a adoptat deja 17 pachete de sancţiuni de la invazia Rusiei în Ucraina pe 24 februarie 2022. Aceste sancţiuni trebuie reînnoite în unanimitate de către cei 27 la fiecare şase luni, iar Ungaria, ţara din UE cea mai apropiată de Rusia, ameninţă regulat că li se va opune.

În ianuarie, premierul ungar Viktor Orban a menţinut suspansul până la sfârşit, înainte de a le da undă verde. Joi, liderii UE au discutat, de asemenea, despre al 18-lea pachet de sancţiuni, propus în urmă cu două săptămâni de Comisia Europeană, dar nu s-a putut lua nicio decizie, de data aceasta din cauza unui veto din partea Slovaciei.

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, foloseşte acest veto pentru a face presiuni asupra Comisiei Europene cu scopul de a i se garanta aprovizionarea cu gaze, într-un moment în care UE încearcă să oprească complet importurile de gaze ruseşti până în 2027.

UE încearcă să reducă veniturile Rusiei din petrol şi a propus pe 10 iunie reducerea plafonului de preţ pentru petrolul rusesc de la 60 de dolari la 45 de dolari, ca parte a acestui al 18-lea pachet de sancţiuni. Având în vedere că preţurile petrolului sunt în prezent mult peste 60 de dolari, este puţin probabil ca acest nou prag de 45 de dolari să fie reţinut deocamdată.

Potrivit şefei diplomaţiei euroipene, Kaja Kallas, pragul de 60 de dolari a permis reducere cu 30% a veniturilor Rusiei din petrol, esenţiale pentru finanţarea războiului său împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, Rusia a construit o flotă "fantomă" de petroliere pentru a ocoli această interdicţie, estimată la peste 500 de nave, pe care UE a vizat-o deja.

În cadrul celei de-a 18-a runde de sancţiuni, Uniunea doreşte să adauge 70 de petroliere "fantomă" pe lista navelor deja utilizate de Moscova, care include în prezent 342 de nume. De asemenea, europenii doresc să îşi extindă sancţiunile asupra produselor petroliere rafinate ruseşti, care continuă să fie importate, în special prin intermediul anumitor ţări terţe, cum ar fi Turcia.

UE mai intenţionează să adauge încă 22 de bănci ruseşti pe lista sa de instituţii financiare lipsite de acces la pieţele internaţionale de capital prin intermediul sistemului SWIFT. De asemenea, doreşte să adauge alte companii, inclusiv chinezeşti, pe lista neagră a celor care ajută armata rusă să ocolească sancţiunile existente.

