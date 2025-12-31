26 de județe intră sub avertizare Cod galben de vânt până la ora 20

cod galben de vânt

Avetizarea valabilă între orele 8.00 şi 20.00

În vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vântul va avea rafale de 50-70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

Avertizarea Cod galben este valabilă miercuri între orele 8.00 și 20.00.

