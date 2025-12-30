Un studiu observaţional de amploare legat de asta vine tocmai din în Suedia. Atenţie: s-a desfăşurat pe parcursul a aproximativ 25 de ani şi arată cum un consum zilnic de cel puţin 50 de grame de brânzeturi cu un conţinut ridicat de grăsimi a fost asociat cu un risc mai mic de demenţă.

Studiul a inclus peste 27.600 de participanți, iar cercetătorii au analizat riscul de apariţie a bolii, în funcţie de cantitatea de brânză consumată.

Potrivit rezultatelor studiului, consumul unei cantităţi de 50 de grame brânză cu peste 20% grăsime a fost asociat cu un risc redus de demență din orice cauză, comparativ cu un consum mai mic, de mai puțin de 15 grame pe zi.

Mai mult, persoanele care au consumat peste 20 de grame pe zi de smântână cu conținut ridicat de grăsimi, mai exact smantana cu peste 30 de grame de grăsime la 100 de grame de produs, au prezentat un risc cu 16% mai mic de demență din orice cauză. Consumul de brânză, smântână, lapte normal şi lapte fermentat, toate cu conținut scăzut de grăsimi NU a arătat nicio asociere cu demența.

Iată câteva exemple de brânzeturi care au conţinut ridicat de grăsimi, ca să ştiţi ce căutaţi: brânza brie, gouda, cheddar, parmezan sau mozzarella.

Studiul observaţional care nu poate demonstra o relaţie de cauzalitate dar sugerează anumite legături. Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Universitatea Lund din Suedia, şi a fost publicată recent în revista Neurology. Şi evident, atunci când vine vorba de alimentaţie, orice v-ar plăcea să savuraţi, echilibrul este cheia.

