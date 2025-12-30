În noaptea de Revelion, unii se distrează, alţii muncesc. Printre aceştia din urmă se numără şi pet sitteri. Contra unui tarif de câteva sute de lei, ei pot avea grijă mai multe zile de câinele sau pisica noastră cât timp suntem plecaţi. Şi dispozitivele inteligente îi ajută pe blănoşi să nu ducă lipsă de mâncare sau apă cât timp sunt singuri.

Platformele dedicate iubitorilor de animale includ și servicii de pet sitting, la mare căutare în această perioadă. Printre miile de îngrijitori disponibili este și Maria. "Pentru tine înseasmnă să te poți deplasa la anumite distanțe și de mai multe ori pe zi. În cazul câinor trebuie scoși de 2-3 ori pe zi. Cealaltă opțiune este să primești câinii la tine acasă, iar aici, dificultatea ar putea fi, în cazul celor ca mine, care au deja un câine", a declarat Maria Cîșlianu.

Prețurile pentru servicii pornesc de la 50 de lei

Chiar şi aşa se găsesc soluţii. "Noaptea de revelion pentru mine înseamnă să stau acasă, să mă uit la un documentar cu prietenii, vom lua un cățeluș, un beagle, îl cheamă Toto și.. să sperăm că se va înțelege bine cu Roky".

Prețurile pentru servicii pornesc de la 50 de lei pentru o vizită și ajung până la 150 de lei pentru o noapte petrecută de animal în casa îngrijitorului. Monica, de exemplu, are în această perioadă în grijă 15 câini. "Cățeii au nevoie de multă atenție, să te joci cu ei, să îi ajuți să se destindă într-un spațiu nou. În casa noastră primim cu drag, mai ales de sărbători, blănoșii altor părinți care pleacă în vacanță. Avem grupe deja, de la talie mică la talie mare. La noi stau într-un spațiu familial, fără boxe, fără cuști, ca acasă la ei.. pe canapea, în pat", povesteşte Monica Toader, pet sitter.

Cum ferim animăluţele de companie de zgomotul din noaptea de Revelion

Cei care pleacă pentru scurt timp se asigură că animalele de companie au tot ce le trebuie acasă. "Oricât de tare ne-am dori să stăm doar cu ea, din păcate, nu se poate. Cineva trebuie să și muncească pentru ascele bobițe. Aici mă ajută feederul meu smart care are grijă de Lolita cât timp noi suntem plecați", a declarat Carmen Creţu, proprietară de pisică.

Prețurile pentru dispozitivele smart diferă în funcție de model și funcții: feederele pornesc de la câteva sute de lei, iar litierele inteligente pot ajunge la câteva mii de lei. Specialiștii recomandă ca, în noaptea de Revelion, animalele de companie să rămână într-un spațiu liniștit, ferit de zgomotele artificiilor.

