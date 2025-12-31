China a înconjurat şi ieri Taiwanul cu cele mai ample exerciţii militare. Într-o demonstraţie de forţă fără precedent, Armata Populară de Eliberare a vrut să simuleze astfel un blocaj al insulei autonome. Taiwanul a răspuns la antrenamentele Chinei ridicând mai multe avioane de vânătoare.

Pentru a doua zi la rând, China a continuat exerciţiile militare cu foc real în jurul insulei. Numai ieri dimineaţă, Armata Populară de Eliberare a lansat 27 de rachete de pe coasta chineză în apele din apropierea Taiwanului. Asta după ce, în mai puţin de 24 de ore, au fost observate 130 de avioane şi peste 20 de nave militare. Totul pentru a simula un blocaj al insulei autonome.

"Un asemenea nivel ridicat de provocare, precum desfășurarea de exerciții militare cu muniție reală, nu doar că pune în pericol pacea și stabilitatea regională, ci reprezintă și o amenințare gravă la adresa transportului maritim internațional, a comerțului și schimburilor comerciale, precum și a siguranței zborurilor", a declarat Sun Li-fang, purtător de cuvânt ministerul apărării din Taiwan.

Stare de alertă în Taiwan

Drept răspuns, Taiwanul a ridicat mai multe avioane de vânătoare. Ministerul Apărării spune că exerciţiul din aceste zile, "Misiunea Justiţie 2025", a fost mult mai amplu decât cele anterioare - rachetele lansate de China s-au apropiat periculos de mult de insulă, iar cel puțin 13 nave au fost detectate în ape restricționate.

"Am transmis mesaje în fiecare oră prin stația radio a pescăriilor pentru a-i informa pe pescari despre zona în care China desfășoară exerciții, îndemnându-i să nu se apropie pentru a evita pericolele. Faptul că nu au putut să pescuiască a avut un impact semnificativ asupra acestora și a provocat pierderi economice", a declarat Chen Wen-chin, director asociaţie pescari.

Potrivit informațiilor serviciilor secrete americane, Beijingul susține că Taiwanul este o provincie chineză și se pregătește să o anexeze militar. Scopul final este invadarea teritoriului până în 2027.

