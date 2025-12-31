Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Paguba se ridică la 30 de milioane de euro

Jaf ca în filme la o bancă din Gelsenkirchen, Germania. Hoţii au făcut o gaură în peretele exterior și au pătruns în camera de valori, de unde au luat casete care conțineau bani, bijuterii și aur în valoare de aproape 30 de milioane de euro.

Jaful a avut loc în noaptea de duminică spre luni, dar poliția a comunicat-o oficial abia marți seara, precizând că este vorba de “o operațiune extrem de elaborată”. Se crede că hoţii au avut ponturi din interior, scrie DW.

Potrivit anchetatorilor, mai mulți bărbați mascați au intrat într-o sucursală bancară din Gelsenkirchen, printr-o parcare laterală, după ce au reușit să dea o gaură mare în peretele camerei seifului în care se aflau casete de valori.

Conținutul a peste 3.000 de astfel casete, conținând numerar, bijuterii și aur, a fost forțat. Banca nu are o evidență a conținutului fiecărei casete, dar luând în calcul valoarea asigurată medie, de aproximativ 10.000 euro per cutie, poliția a declarat că estimările inițiale plasează pierderile totale la aproximativ 30 de milioane de euro.

Operațiunea a declanșat doar o alarmă de incendiu, dar autoritățile au reacționat după ce hoții fugiseră cu bunurile. Anchetatorii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere, care arată un Audi RS 6 negru părăsind garajul luni dimineață devreme, cu ocupanți mascați în interior. Plăcuța de înmatriculare a vehiculului fusese furată anterior de la un alt autovehicul.

