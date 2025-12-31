De joi, Bulgaria trece la euro. Însă, ca orice schimbare, şi aceasta pare să-i împartă în două tabere. Unii cred că, odată cu adoptarea monedei unice europene, va avea loc o schimbare în bine. Alţii sunt convinşi că totul se va traduce prin creşterea preţurilor. Până la finalul lunii ianuarie, bulgarii vor putea plăti atât în leva, cât și în euro.

De joi, Bulgaria va deveni, oficial, cea de-a 21-a țară care adoptă moneda unică europeană. Mulţi speră că acest pas va ajuta economia celei mai sărace țări din Uniunea Europeană să prospere, dar şi că ţara va reuşi să îşi consolideze traiectoria pro-occidentală.

"Sunt convins că adoptarea monedei euro va contribui la prosperitatea pe termen lung a ţării noastre şi va servi intereselor generaţiilor viitoare", consideră un cetăţean bulgar.

Chiar şi aşa, bulgarii sunt împărţiţi în două tabere. Un sondaj realizat recent de Ministerul de Finanțe, arată că 51% dintre cetățeni sunt în favoarea aderării la moneda unică, în timp ce 45% se opun. Cele mai mari temeri sunt creşterea preţurilor şi posibila accentuare a instabilităţii politice. Țara cu peste 6,4 milioane de locuitori se confruntă cu provocări uriaşe. Recent, protestele anticorupție au răsturnat guvernul conservator de coaliție aflat la putere de mai puțin de un an.

"Acum este un moment potrivit pentru ca Bulgaria să adere la zona euro, deoarece ţara a ajuns într-o etapă în care trebuie să îşi definească un nou parcurs de dezvoltare. Atunci când o economie atinge 70-80% din venitul mediu european, obiectivul său nu mai poate fi limitat doar la integrarea în lanţurile de aprovizionare europene. Scopul trebuie să se orienteze către producerea de bunuri şi servicii care să concureze direct cu cele ale economiilor europene avansate", susţine Petar Ganev, analist insitutul economiei de piaţă.

urismul, sectorul care a generat în acest an aproximativ 8% din PIB, ar putea deveni cel care va beneficia cel mai mult de schimbare.

Până la 31 ianuarie, bulgarii vor putea plăti atât în leva, cât și în euro, urmând ca, din februarie,să fie acceptate doar plățile în euro.

