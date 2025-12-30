De la exod la marea retragere: mii de români pleacă din Anglia, nemulțumiți de viața de acolo

Au venit în Marea Britanie pentru o viaţă mai bună, astăzi însă, anual, 40.000 de români se întorc acasă. Părăsesc Regatul Unit pentru a scăpa de criminalitate, de Serviciul Național de Sănătate aflat în declin şi de costul ridicat al vieţii.

Alexandra Stamate este unul dintre românii care au înţeles că viitorul nu mai este în Marea Britanie. Fiecare lună devenise pentru familia ei o luptă pentru a face faţă cheltuielilor. Alexandra, împreună cu soţul ei, şofer de Uber, s-au stabilit în Bristol. Aici îşi creşteau cei trei copii ai lor, născuţi în UK. Într-o zi, au decis să se întoarcă acasă. La cinci ani de când s-au întors, ei se bucură de viaţă în mica lor gospodărie aflată într-o zonă idilică a României, unde își cultivă propria hrană și sunt în mare parte independenţi. Este un vis rural care ar fi fost imposibil în Marea Britanie, unde prețurile ridicate ale terenurilor făceau de neconceput ideea de a deține propria fermă.

Alexandra Stamate a declarat pentru Daily Mail că ea și soțul ei aveau mari speranțe de a se stabili definitiv atunci când au plecat din România și s-au mutat la Bristol în 2015. La început, amândoi au lucrat într-o măcelărie, apoi el a devenit șofer Uber, iar ea a renunțat la muncă pentru a avea grijă de cei trei copii ai lor.

"Costul vieții continua să crească, iar creșterea copiilor devenea din ce în ce mai solicitantă, atât financiar, cât și emoțional. Ca multe familii, am devenit tot mai conștienți de probleme precum siguranța și presiunea generală a vieții urbane", a povestit femeia.

Articolul continuă după reclamă

O viaţă liniştită acasă

Cei doi și-au dat seama că viitorul lor ar putea fi în agricultură, după ce au câștigat experiență cultivând legume pe un lot de grădină în Bristol. Au ajuns să cumpere teren într-o zonă rurală idilică din apropiere de Apold, în județul Mureș, deoarece nu și-ar fi permis niciodată o mică gospodărie în Marea Britanie.

"Prețurile proprietăților și costurile zilnice din zonele rurale din Marea Britanie erau mult peste ceea ce consideram sustenabil pe termen lung. Și nu am vrut să împrumut bani de la bănci. Și vremea a jucat un rol important. România ne-a oferit teren accesibil, un climat mai bun pentru viața în aer liber și șansa de a construi o viață la țară care nu ar fi fost realistă pentru noi în Marea Britanie", mai spune românca.

Cuplul, ambii în vârstă de 35 de ani, a plătit doar 6.500 de lire pentru două acri de teren care includeau o casă veche ce necesita renovări ample, chiar înainte de Covid, în 2020. Acum cresc capre, porci, găini și albine și cultivă legume și fructe.

Consumă propria producție și vând miere, lapte și brânză, iar Alexandra Stamate administrează o pagină populară de Facebook numită Ferma Emigranți În Grădină, unde oferă sfaturi despre viața la țară celor 355.000 de urmăritori.

Postările ei reflectă uneori diferențele dintre vechea viață din Anglia și fericirea adusă de întoarcerea familiei în România.

"La țară poate nu avem vitrine pline cu bunătăți scumpe, dar avem beciuri cu borcane, cămări cu gemuri și murături și hambare cu grâu și porumb. Poate nu ne îmbrăcăm mereu după ultima modă, dar avem mâini muncitoare și mese îmbelșugate. Și, mai presus de toate, avem acea liniște pe care doar cineva care știe că nu va flămânzi vreodată o poate avea. În oraș depinzi de rafturile supermarketului. În sat depinzi de munca ta și de cei dragi. Iar asta îți dă libertate. Nu luxul aduce siguranță, ci simplitatea și pământul. Aici, la țară, știm că avem tot ce ne trebuie. Și pentru mine asta este cea mai mare bogăție", spune Alexandra.

Ea a mai adăugat că aprinde focul dimineața în sobă, bea lapte proaspăt, nepasteurizat, își face singură pâinea și trăiește în ritmul naturii, nu al ceasului.

Aproximativ patru milioane de oameni au emigrat din România în deceniile care au urmat prăbușirii comunismului, mulți dintre ei îndreptându-se spre Marea Britanie pentru un viitor mai bun. Însă o economie românească în plină dezvoltare, cu salarii medii crescute cu peste 700% în ultimii zece ani, șomaj scăzut, locuințe mai ieftine și o rată percepută a criminalității mai redusă i-au tentat pe mulți să se întoarcă acasă. Această tendință se reflectă și în Marea Britanie: 37.000 de rezidenți români au părăsit țara într-un an, şi doar 14.000 au sosit, potrivit Oficiului Național de Statistică.

Numărul românilor care părăsesc Marea Britanie este mai mare decât al oricărei alte naționalități din UE, depășind cu mult cei 25.000 de polonezi care au plecat în aceeași perioadă. Mulți români invocă criminalitatea ridicată, drogurile, costul vieții, discriminarea de după Brexit și declinul lirei sterline ca motive pentru plecare.

Guvernul de la București a făcut apel timp de ani de zile ca cetățenii să se întoarcă, România pierzând aproximativ un sfert din populație prin emigrație după 1989. Campaniile de atragere a muncitorilor înapoi, cu granturi și împrumuturi, au început în 2019.

Salariul mediu net lunar în ianuarie a fost de 5.328 lei, față de doar 723 lei în 2005. Chiriile în București sunt mult mai mici decât în Marea Britanie, iar costul vieții este considerabil mai scăzut.

Mulți români afirmă că România oferă acum o calitate a vieții mai bună: siguranță, comunitate, natură, timp pentru viață și un sentiment de apartenență.

Poveşti de succes ale românilor întorşi acasă

Dintre cei 1.600 de antreprenori români întorși în țară care s-au calificat pentru granturile Start Up Nation se numără şi Bogdan Termure, care a folosit cei 37.000 de euro primiţi în cadrul programului în 2019 pentru a-și înființa propria afacere de livrare de mâncare la domiciliu.

Bogdan Termure, în vârstă de 37 de ani, a declarat pentru Daily Mail că a emigrat în Marea Britanie în 2011 împreună cu soția sa, Maura, 36 de ani, după ce România a aderat la UE la 1 ianuarie 2007, fapt ce a permis libera circulație către alte state membre. Inițial, a spălat vase în restaurante din Coventry, apoi a lucrat pentru firme de curierat, inclusiv Hermes, iar mai târziu a cumpărat o franciză, livrând mâncare pentru branduri precum McDonald’s și KFC.

Însă fericirea sa în Marea Britanie a fost zdruncinată de votul pentru Brexit din 2016, despre care spune că a dus la o creștere a resentimentelor față de români. "A fost foarte greu pentru noi. A ajuns să se creadă că românii erau asociați doar cu lucruri rele în Marea Britanie. Le spuneam oamenilor când îi întâlneam pentru prima dată, că sunt rus, pentru că asta crea o impresie mai bună. Abia mai târziu le spuneam că sunt român. Cei doi copii ai mei s-au născut în Marea Britanie și am simțit că ar fi rău pentru ei să crească în acest climat de discriminare, chiar dacă vorbeau engleza mai bine decât mulți britanici", a povestit bărbatul.

S-au întors în România, în Iași și s-a calificat pentru grantul necesar înființării firmei sale de livrări, numită HIO, care acum angajează indirect 2.000 de curieri în întreaga țară, livrând mâncare cu bicicleta, mașina sau scuterul.

Afacerea sa de succes, cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 3 milioane de lei (600.000 de euro), a primit finanțare suplimentară de la UE în valoare de 1,6 milioane de euro pentru dezvoltarea unei platforme internaționale.

Un alt român, care lucrează în domeniul ospitalității, aflat în București şi care a dorit să rămână anonim, a declarat că s-a întors din Marea Britanie acum doi ani, după ce s-a săturat de "lipsa de respect din partea britanicilor". "Am muncit mereu din greu și mi-am plătit taxele, dar oamenii credeau că sunt un infractor sau că trăiesc din ajutoare sociale. De asemenea, m-am săturat de criminalitate și de droguri, care sunt peste tot în Anglia. Am decis că nu este un loc bun în care să rămân, când puteam lucra ușor înapoi în România și să am în continuare o viață bună".

Alți români au invocat diverse motive pentru întoarcerea acasă, inclusiv dorul de casă sau dorința de a scăpa de vremea britanică în favoarea unui climat mai însorit.

Cosmeticiana Cristina Costache, în vârstă de aproximativ 20 de ani, a povestit cum ea și soțul ei s-au mutat înapoi în Sibiu, spunând că se simte mai în siguranță și mai fericită acolo, după cinci ani trăiți în Sussex.

"Nu mi-a plăcut deloc vremea. Era mereu mohorât și ploios. Îmi plac zilele însorite". Ea a mai spus că, în opinia ei, oamenii din Marea Britanie petrec prea mult timp muncind și au puțin timp să se bucure de viață.

"De fiecare dată când mergeam la Londra, eram foarte stresată. Erau foarte mulți oameni și era extrem de aglomerat. Era puțin înfricoșător. Londra nu este atât de sigură. Nu cred că Marea Britanie este la fel de sigură ca România. Aici mă simt în siguranță și fericită. În Marea Britanie totul este scump", a povestit Cristina Costache.

O angajată pe nume Stefania, de la un pub irlandez din București numit The Ace, a spus că a părăsit Marea Britanie în urmă cu trei ani, după 12 ani de muncă în restaurante, perioadă în care a inclus și funcția de manager la steakhouse-ul Marco Pierre White din Birmingham și la un alt restaurant din Bolton, Lancashire.

Spre deosebire de alții, ea a insistat că nu s-a întors din cauza discriminării, ci mai ales din cauza faptului că sistemul medical britanic nu i-a diagnosticat corect o afecțiune medicală gravă și a tratat-o în schimb cu pastile pentru anxietate.

"Iubesc Anglia. Am mulți prieteni acolo și îmi lipsește aproape tot, chiar și ploaia. Dar aproape am murit din cauza NHS-ului și am decis că voi primi îngrijiri medicale mai bune în România. Salariile sunt mai mici, dar am o viață foarte bună aici. Banii nu sunt totul", spune Ştefania.

Alții au părăsit Marea Britanie pur și simplu pentru că au primit oferte de muncă în România sau au simțit că este momentul să se întoarcă acasă după ani de muncă departe de familie și prieteni.

Horațiu Ioani, neurochirurg, a lucrat în spitale universitare din Leeds, Liverpool și Sheffield după ce a ajuns în Marea Britanie în 2009 împreună cu partenera sa, medic stomatolog, dar s-a întors la București când i s-a oferit un post, chiar înainte de votul pentru Brexit din 2016.

"Nu m-am simțit niciodată ca un străin, pentru că am lucrat cu oameni din toate mediile și în spitale deschise cultural. Am plecat pur și simplu pentru că aveam provocarea unui nou proiect. Salariile sunt mai mici în România, dar banii valorează mai mult. Aici îmi pot face singur programul de operații și consultații. Este un mare lux pentru mine. Am mai mult control asupra vieții mele".

Alți români cred că femeile sunt mai în siguranță mergând pe străzile aglomerate ale Bucureștiului și ieșind în baruri și restaurante în perechi sau grupuri decât în orașele britanice.

Românii în Anglia: de la 7.600 la peste un milion

Înainte ca România să adere la UE, românii nu aveau voie să muncească în Marea Britanie fără viză. Aderarea la UE în 2007 le-a permis accesul la locuri de muncă pe bază de cote în sectoare precum agricultura sau procesarea alimentelor, ori în anumite profesii calificate, în baza unor reguli tranzitorii până la sfârșitul anului 2013.

Alții au avut voie să lucreze pe cont propriu. Restricțiile tranzitorii au fost eliminate la 1 ianuarie 2014, oferindu-le românilor libertate deplină de angajare, ceea ce a dus la sosirea a încă mii de persoane.

Recensământul din 2011 a raportat că numărul persoanelor născute în România care locuiau în Marea Britanie a crescut la 83.168, față de doar 7.631 cu zece ani mai devreme, iar recensământul din 2021 a înregistrat 557.554 de români, făcându-i al patrulea cel mai mare grup de imigranți, după cei din Pakistan, Polonia și India.

După Brexit, 435.720 de români au primit drept de ședere permanentă prin Schema de Stabilire a UE din Marea Britanie, pentru că aveau cinci ani de rezidență continuă, iar alți 670.560 au primit statut de pre-stabilit, având mai puțin de cinci ani de rezidență, ceea ce le permite să aplice pentru statut permanent în viitor.

Numărul exact al românilor aflați acum în Marea Britanie nu este cunoscut, însă Centrul Colaborativ pentru Dovezi în Domeniul Locuirii din Marea Britanie a declarat într-un raport din 2023 că acesta ar fi între 342.000 și peste un milion, în funcție de sursă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Plecaţi din oraş pentru petrecerea de Revelion? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰