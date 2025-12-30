Rusia refuză să mai negocieze cu Ucraina. Acuză Kievul că a încercat să îl asasineze pe Vladimir Putin cu 100 de drone. Preşedintele Ucrainei a respins ferm ideea, iar liderul de la Casa Albă a recunoscut. Moscova nu are nicio dovadă că atacul chiar a avut loc.

Moscova susţine că valul de drone s-ar fi îndreptat asupra vilei lui Vladimir Putin imediat după încheierea negocierilor de pace de acum două zile dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski. Impozanta reşedinţă a fost ridicată pe malul lacului Vaidai din regiunea Novgorod, la 300 de kilometri de Sankt Petersburg. O fortăreaţă întinsă pe sute de hectare, care include cel mai modern sistem de apărare aeriană şi un complex termal pentru relaxare. 12 sisteme anti-rachete şi anti-dronă au fost instalate acolo, arată imagini din satelit publicate vara trecută. Reședința este considerată punct strategic și, în afara preşedintelui Rusiei, doar agenţii serviciilor de securitate federale au acces acolo. Ca să ajungă deasupra vilei lui Putin, dronele Ucrainei ar fi trebuit să parcurgă peste 1.200 de kilometri.

Ruşii susţin că aparatele de zbor fără pilot au fost distruse de sistemele de apărare antiaeriană

Ruşii susţin că aparatele de zbor fără pilot au fost distruse de sistemele de apărare antiaeriană, fără să aducă, însă, dovezi ale atacului. "Nu cred că avem nevoie de dovezi dacă este efectuat un atac atât de mare cu drone. Acesta este un act terorist care vizează perturbarea procesului de negocieri. Poziția de negociere se va schimba, îndreptându-se către o abordare mai dură", a declarat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. Donald Trump a criticat Ucraina. "Am fost foarte furios din cauza atacului. Una este să fii ofensiv, pentru că ei sunt ofensivi. Alta este să ataci casa lui. Nu este momentul potrivit să faci aşa ceva", a declarat Donald Trump.

Volodimir Zelenski a spus, însă, că acuzaţiile sunt minciuni tipice ale Rusiei. Analiştii militari nu cred în varianta atacului. Pe deasupra regiunii vizate trec, însă, des dronele Ucrainei care atacă infrastructura energetică rusă din apropiere de Sankt Petersburg. "Este vorba mai mult despre îngrijorarea Rusiei că Statele Unite şi Ucraina sunt tot mai aproape de o poziţie comună în privinţa propunerii de pace şi în privinţa faptului că trebuie să avem un armistiţiu", a declarat Mick Mulroy, analist militar. De altfel, Volodimir Zelenski susţine că pentru a avea un plan de pace mai trebuie rezolvat un singur capitol - pretenţiile teritoriale.

"Nu am încredere în el (Putin - n.red.), nu voi avea niciodată. Obiectivul lui a fost să ocupe tot teritoriul nostru, toată ţara noastră. Vreau să aud şi să văd că nu va mai încerca asta", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Ca răspuns pentru presupusul atac, Rusia a mutat în Belarus mai multe rachete hipersonice care pot transporta focoase nucleare. Raza lor de acţiune le permite să ajungă oriune în Europa în câteva minute, fără să fie interceptate, se laudă Moscova.

