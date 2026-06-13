Marea Britanie marchează ziua oficială de naştere a Regelui Charles al III-lea prin Trooping the Colour, una dintre cele mai spectaculoase ceremonii militare britanice. Mii de oameni sunt aşteptaţi pe străzile Londrei pentru parada la care vor participa suveranul, regina Camilla, prinţesa Kate şi ceilalţi membri ai familiei regale.

Ziua de naștere a Regelui Charles, sărbătorită la Londra prin Trooping the Colour - Profimedia Images

Mii de persoane sunt așteptate pe străzile Londrei pentru a urmări parada organizată în onoarea suveranului. La eveniment participă membri ai familiei regale și reprezentanți ai principalelor structuri ale forțelor armate britanice. Ceremonia reunește efective din toate cele trei categorii de forțe armate și reprezintă una dintre cele mai vechi tradiții militare ale Regatului Unit, potrivit The Independent.

Regele Charles al III-lea, regina Camilla și prințesa de Wales, Catherine, sunt așteptați să participe la procesiunea regală desfășurată pe celebrul bulevard The Mall. Potrivit programului oficial, Catherine ar urma să fie însoțită de cei trei copii ai săi.

În formația călare vor fi prezenți și prințul William, prințesa Anne și prințul Edward, fiecare având roluri ceremoniale în cadrul unor regimente ale Gărzilor Regale, potrivit Mediafax. Procesiunea va fi escortată de unități ale Household Cavalry Mounted Regiment, una dintre cele mai prestigioase formațiuni ale armatei britanice.

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Punctul central al evenimentului va avea loc la Horse Guards Parade, unde militarii Gărzilor Regale vor executa exerciții de marș și manevre ceremoniale. Soldații vor purta tradiționalele tunici roșii și căciuli din blană de urs, simboluri ale ceremoniilor militare britanice.

Steagul prezentat în cadrul paradei din acest an este King's Colour al regimentului Grenadier Guards. Drapelul a fost înmânat regimentului de către suveran în cadrul unei ceremonii organizate în această săptămână la Palatul Buckingham. Evenimentul se va încheia cu tradiționala apariție a familiei regale la balconul Palatului Buckingham și cu survolul aeronavelor Forțelor Aeriene Regale.

În ajunul ceremoniei, regele Charles a vizitat compania King's Company a regimentului Grenadier Guards la cazarma din Aldershot. Suveranul le-a mulțumit militarilor pentru pregătirile desfășurate în ultimele luni și le-a urat succes pentru parada de sâmbătă.

Charles al III-lea este colonel-șef al regimentului Grenadier Guards, una dintre cele mai vechi unități militare britanice. Regimentul a fost înființat în anul 1656 pentru protecția viitorului rege Charles al II-lea, aflat atunci în exil. Ceremonia din acest an are loc și într-un context politic sensibil, după demisia ministrului britanic al Apărării, John Healey. Succesorul său, Dan Jarvis, este așteptat să participe la eveniment alături de premier și de alți membri ai guvernului.