Avion al Forţelor Aeriene Indiene, prăbuşit înainte de aterizare. Cinci militari au murit în accident

Tragedie la o bază aeriană din nord-estul Indiei. Un avion militar de transport Antonov An-32, aparţinând Forţelor Aeriene Indiene, s-a prăbuşit sâmbătă la aterizare, la Jorhat. Cinci militari şi-au pierdut viaţa, iar armata a anunţat deschiderea unei anchete pentru stabilirea cauzei accidentului.

"Forţele Aeriene Indiene regretă profund pierderea a cinci dintre militarii săi în accidentul An-32 de la Jorhat", a precizat armata într-un comunicat, fără a dezvălui identitatea celor cinci victime, potrivit Agerpres.

"IAF transmit sincere condoleanţe familiilor îndurerate şi le sunt alături", a adăugat armata.

"A fost ordonată o anchetă pentru a determina cauza accidentului", a declarat anterior armata, fără a menţiona ipoteze cu privire la cauza dezastrului.

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Mai multe instituţii media indiene au difuzat imagini cu nori groşi de fum negru care se ridicau deasupra bazei, urmate de imagini cu fuselajul distrus al aeronavei, înconjurat de personal militar în uniformă.

În 2019, un AN-32 care a decolat de pe aceeaşi bază aeriană Jorhat s-a prăbuşit în statul Arunachal Pradesh, lângă graniţa cu China, omorându-i pe toţi cei 13 pasageri şi membri ai echipajului.

Forţele Aeriene Indiene operează aproximativ 100 de astfel de aeronave bimotor, de fabricaţie rusească, vechi, care sunt folosite pentru numeroase misiuni de transport.