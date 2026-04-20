Un avion Ryanair a decolat fără pasageri spre Maroc. Motivul pentru care 192 de oameni au fost "uitați" la sol

Situație absurdă pe un aeroport din Franța, unde un avion Ryanair a decolat spre Maroc fără niciunul dintre cei 192 de pasageri care își cumpăraseră bilete. O problemă de personal la controlul de securitate i-a lăsat pe oameni blocați la sol, în timp ce aeronava a plecat goală. Revoltați, pasagerii cer explicații și despăgubiri, însă companiile implicate își pasează responsabilitatea.

Cele 192 de persoane care îşi rezervaseră locuri nu au putut urca la bordul aeronavei din cauza lipsei agenţilor de securitate responsabili cu controlul şi filtrarea pasagerilor la plecări, relatează ICI Grand-Est. O mare parte din personal, angajat de furnizorul "Sécurus", era în concediu medical în acea zi, potrivit News.ro.

A fost imposibilă trimiterea unei alte echipe la faţa locului

Avionul, care trebuia să zboare timp de trei ore şi jumătate, a plecat astfel fără pasageri. Conducerea aeroportului susţine că a fost luată prin surprindere: "În momentul în care am deschis înregistrarea pentru pasageri, nu exista nicio echipă de securitate. Am aflat că toţi erau în concediu medical", a declarat Fabrice Pauquet, directorul aeroportului Vatry, pentru ICI Grand Est. Şi, potrivit conducerii generale a grupului Sécurus, era imposibil să se trimită o altă echipă la faţa locului pentru a asigura zborul la timp, a mai precizat el.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit directorului, despăgubirea pasagerilor nu ţine de competenţa aeroportului. "Dacă se generează costuri, acestea sunt transferate operatorului, care la rândul său le va transfera furnizorului său care nu şi-a îndeplinit obligaţiile", s-a justificat el. Dar tocmai aici este problema: responsabilii îşi pasează responsabilitatea, întrucât compania Ryanair a răspuns pasagerilor furioşi că "nu este posibilă nicio despăgubire în caz de grevă", chiar dacă "nu este o grevă", s-a plâns Pauline, o pasageră citată de ICI.

Reacţia companiei aeriene

"Nu veţi avea dreptul la despăgubiri dacă zborul este anulat dintr-un motiv independent de voinţa noastră, de exemplu, o grevă a controlorilor de trafic aerian, condiţii meteorologice nefavorabile, o urgenţă medicală etc., care nu ar fi putut fi evitată chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile", a răspuns astfel compania aeriană pentru ICI Grand Est. Iar solicitările adresate furnizorului de servicii de securitate aeroportuară Sécurus rămân fără răspuns.

Suficient pentru a stârni furia multor pasageri. O pasageră, Michèle Oudin, care cheltuise aproape 1.500 de euro pe bilete împreună cu soţul ei pentru aniversarea fiicei lor cu dizabilităţi, nu-şi revine din furie: "Avem motive să fim supăraţi. Mă afectează profund pentru că singura posibilitate pe care o avem în acest moment, atâta timp cât suntem încă în viaţă, este să o putem face să călătorească. Este ceva ce ne stătea la inimă pentru ea. Ghinionul este că totul s-a năruit. Aşa că ea are multă amărăciune", s-a plâns ea la France Info.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰