Frații Tate, fără sprijin politic în SUA. Rubio, surprins că au încercat să se folosească de numele lui

Fraţii Tate, arestaţi acum la Miami, nu sunt protejaţii preşedintelui Donald Trump, cum au dat ei de înţeles. Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, care trebuie să semneze extrădarea lor în Marea Britanie, de unde au venit cele mai noi acuzaţii, anunţă că va ţine cont doar de hotărârea Justiţiei. Magistraţii îi vor audia pe suspecţi luni.

Secretarul american de stat Marco Rubio a fost surprins să afle că avocatul fraţilor Tate i-a folosit numele pentru a influenţa judecătorii.

Reporter: Unul dintre avocații fraților Tate v-a menționat pe nume.

Marco Rubio: Cine?

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Reporter: Unul dintre avocații fraților Tate v-a menţionat numele. Aveți de gând să vă implicați în contestația de extrădare pe care au depus-o?

Marco Rubio: M-a menționat pe nume? Oh!

Potrivit legislaţiei americane, Marco Rubio are puterea să blocheze extrădarea infractorilor. Şeful diplomaţiei a promis, însă, că nu va exista nicio implicare politică sau personală în cazul fraţilor Tate.

"Extrădările... nu cunosc detaliile acestui caz particular, am fost în străinătate, dar știu despre cine vorbești. Pur și simplu nu cunosc detaliile. Aceste cazuri au un proces prin care trec în instanță. Din câte am înțeles, sunt implicate în acel proces judiciar. Și asta se va desfășura în acest moment. Nu avem niciun rol de jucat acum sau poate vreodată în această privință. Dar nu îmi voi da cu părerea despre ceva ce este încă în curs de desfășurare, despre un proces legal", spune Marco Rubio, secretar de stat al SUA.

Fraţii Tate, arestaţi la Miami la cererea autorităţilor din UK

Fraţii Tate au plecat în Statele Unite după ce judecătorii din Bucureşti le-au ridicat interdicţia de călătorie în timpul anchetei în care sunt acuzaţi de viol şi trafic de minori. Procurorii americani i-au arestat, însă, la Miami, la cererea autorităţilor din Marea Britanie, care au formulat împotriva lor 59 de capete de acuzare extrem de grave. Controversaţii influenceri milionari sperau că legăturile cu familia Trump îi vor scăpa de extrădarea în Regat.

"Relaţia lui Andrew Tate cu Trump Junior datează din 2017. A devenit mare admirator al lui Donald Trump la scurt timp după alegerea sa şi a început să publice mult conţinut pro-MAGA pe reţelele sociale. Şi a reuşit să se împrietenească cu Donald Trump Junior, care l-a invitat la Trump Tower, unde s-au şi cunoscut. Au ţinut legătura de atunci. Au o relaţie personală care i-a fost benefică lui Andrew Tate", explică Heidi Blake, jurnalist "The New Yorker".

Procesul în care judecătorii vor hotărî dacă îi extrădează pe fraţii Tate în Marea Britanie ar putea dura cel puţin un an.