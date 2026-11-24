Un elicopter AS-532 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit, la scurt timp după ce a decolat din Eskisehir, a anunțat Ministerul Apărării. Cinci militari turci și-au pierdut viața. Zborul era unul de antrenament.

"Un elicopter AS-532 aparținând Forțelor noastre Aeriene s-a prăbușit după ce a decolat din Eskisehir pentru un zbor de antrenament. Cinci dintre camarazii noștri eroici, aflați la bordul elicopterului Forțelor Aeriene care s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în Eskisehir, și-au pierdut viața”, a transmis Ministerul Apărării Naționale din Turcia, într-un comunicat.

Mai multe echipe de urgență au ajuns la locul accidentului, lângă Yorukakcayir, un sat situat la aproximativ 15 kilometri vest de centrul orașului Eskisehir. În imagini se vede fuselajul fumegând al elicopterului, care pare a fi în mare parte distrus.

Cougar este un elicopter bimotor, multifuncțional, utilizat pe scară largă de armatele din întreaga lume.

Articolul continuă după reclamă

Pe 12 noiembrie, un avion Sikorsky S-70 al armatei s-a prăbușit lângă Malatya, în sudul Turciei, ucigând patru membri ai echipajului.