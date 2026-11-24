Pentru multe persoane, cumpărăturile în magazinele second-hand reprezintă o adevărată pasiune, dar și o ocazie excelentă de a găsi piese vestimentare deosebite. Uneori însă, ceea ce descoperim în hainele cumpărate ne poate depăși orice așteptare. Este și cazul Mayei Sommer, o tânără care a găsit o adevărată comoară într-un magazin second-hand.

Maya Sommer postează pe TikTok, pe contul numit @thinklessaboutmen și le arată urmăritorilor săi lucrurile pe care le găsește în magazinele second-hand. De această dată însă, descoperirea ei a depășit toate așteptările.

"Nu-mi vine să cred ce am găsit", spune Maya în videoclipul în care își prezintă ultimele achiziții. Tânăra cumpărase o geacă de piele care s-a dovedit a ascunde o adevărată comoară.

"Am găsit această geacă de piele într-un magazin second-hand. Îmi venea perfect, așa că am cumpărat-o bucuroasă și am luat-o acasă", povestește Maya.

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Când a probat din nou geaca acasă, tânăra a simțit ceva într-unul dintre buzunare. Era vorba despre un mic jurnal, pe care a început imediat să-l citească.

Povestea de dragoste ascunsă în buzunarul gecii

Prima însemnare era datată 11 noiembrie 1971. Paginile jurnalului ascundeau o poveste de dragoste care nu a avut un final fericit.

"A trecut o săptămână și Dianne nu m-a sunat și nici nu mi-a scris", se arăta într-una dintre paginile jurnalului. Pe 22 noiembrie, în același an, autorul necunoscut al jurnalului scria că în acea zi cei doi ar fi sărbătorit nouă ani de relație.

"M-am îmbătat singur", nota acesta în jurnal. O altă însemnare, din 4 noiembrie 1971, dezvăluia detalii despre ultima întâlnire dintre cei doi. "Eu și Dianne ne-am întâlnit în această dimineață. Am dus-o să ia micul dejun, apoi la serviciu", scria fostul proprietar al gecii.

"Nu știam că avea să fie ultima dată când o vedeam", a mai scris autorul jurnalului.

Ce alte obiecte a mai descoperit tânăra

Surprizele nu s-au oprit însă aici. Pe lângă jurnal, Maya a mai găsit un carnețel, trei monede de argint de un dolar, din 1921, și o sticluță de whisky canadian Seagram's, din 1966. Unele monede de argint de 1 dolar se pot vinde şi cu 600 de lei, potrivit unui magazin online specializat în monede.

Astfel de descoperiri arată că magazinele second-hand pot ascunde adevărate comori, care așteaptă să fie găsite. Uneori este vorba despre haine de designer cumpărate la prețuri foarte mici, iar alteori, așa cum s-a întâmplat în cazul Mayei, despre povești reale din trecut, care ne oferă ocazia de a descoperi fragmente din viețile altor oameni.