Postul Crăciunului poate fi un răsfăț culinar. Ingrediente simple, cum sunt legumele, dar condimentate cu puţină... imaginaţie pot aduce un rezultat spectaculos în farfurii. De la specialități franțuzești, mexicane și orientale, până la deserturi fără lapte și ouă, am descoperit câteva rețete pe care le putem încerca și acasă.

O explozie de culoare în farfurie! La prima vedere, pare un preparat sofisticat. În realitate, sunt câteva legume pe care mulți dintre noi le avem deja în frigider.

Secretul este sosul din ardei copți, usturoi și roșii. În bucătăria franceză, combinația de legume poartă numele de ratatouille. Alături de o porție de orez, devine fel principal.

"Cu puţină imaginaţie, am reuşit să facem un platou, să zicem aşa, fine dining", a declarat Florin Zamfirache, bucătar.

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Cum transformăm câteva legume banale într-un preparat spectaculos

În altă bucătărie, schimbăm aromele şi... continentul. "Am zis să vă ducem undeva în partea Mexicului, aşa că vom pregăti un Fajitas de post, foarte aromat, cu ingrediente proaspete", a declarat Florin Ștefan, chef.

Legumele sunt sotate ușor, cât să-și păstreze textura, apoi așezate într-o lipie. Fasolea roșie aduce proteine vegetale. În timp ce rodia, dă un gust dulce-acrișor.

Din Mexic, o altă farfurie ne duce direct în Orientul Mijlociu. Năutul este vedeta de această dată.

Nici rețetele tradiționale nu și-au pierdut farmecul. Când se termină însă ideile, sursa de inspirație este la doar un click distanță.

"Sarmalele de post pe care eu le prefer. De pe Internet. Acum este cea mai principală sursă". "Dacă am poftă, spre exemplu, de paste, improvizez ceva. Sfântul Internet chiar ne ajută", spun oamenii.

Iar în fiecare weekend, până pe 19 decembrie inclusiv, meniul poate fi completat cu preparate din pește.

Masa de post se poate încheia şi cu ceva dulce. Oricât de dificilă ar părea perioada postului fără desert, există preparate care ne pot umple pofta de dulce. De la tarte şi negrese, până la plăcinte cu mere ori vişine.

Postul Crăciunului ţine 40 de zile şi se încheie în seara de Ajun.