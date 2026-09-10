Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat joi reținerea unui fost agent de pază al Ambasadei Marii Britanii la Moscova. Autoritățile ruse îl acuză că ar fi lucrat pentru serviciile de informații ucrainene și că, în perioada în care era angajat al misiunii diplomatice, ar fi strâns date personale despre diplomați britanici, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Un fost agent de pază al Ambasadei Marii Britanii, reținut la Moscova. FSB îl acuză că lucra pentru Ucraina - Shutterstock

Potrivit agenţiei ruse de securitate, colectare de date făcea parte din pregătirile pentru o operaţiune ucraineană de tip "steag fals" (false-flag) vizând personalul diplomatic britanic din Rusia, cu scopul de a acuza ulterior Rusia de acţiuni ostile.

Relaţiile dintre Marea Britanie şi Rusia s-au deteriorat drastic după ce Moscova a lansat acţiunea militară în Ucraina din 2022. Moscova consideră Marea Britanie drept principalul susţinător al Ucrainei în acest conflict care durează deja de patru ani şi jumătate.