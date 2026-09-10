Dacă vă aflați printre cei 250 de mii de pasageri afectați de haosul din aeroporturile Marii Britanii, nu avem o veste prea bună. Autoritatea Aviației Civile din Regat spune că este puțin probabil să primiți despăgubiri. Între timp, apar şi primele informaţii despre defecțiunea tehnică care a dus la anularea celor peste două mii de zboruri. În Londra, sute de oameni au dormit pe jos în terminale. Inclusiv cursele spre România au fost date peste cap, iar Ministrul Transporturilor cere acum o anchetă.

De nevoie, părinţi şi copii, tineri şi vârstnici au transformat cele mai mari aeroporturi britanice, Londra Heathrow şi Gatwick, în dormitoare comune. Oamenii au dormit pe bagaje sau direct pe ciment. Flămânzi, obosiţi şi însetaţi, pasagerii au răbufnit şi s-au certat cu angajaţii.

"Aşteptăm să aflăm ce vom face. Dacă putem dormi aici sau nu, când ne vom întoarce în Franţa. Nimeni nu spune nimic". "Am fost aici vreo 8 ore şi am dormit pe podea", au spus oamenii.

Ministrul britanic al transporturilor a declarat că a cerut Autorităţii Aviației Civile să facă o analiză a cauzei care a dus la haosul din aeropurturi.

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"Această întrerupere a serviciului s-a datorat unei probleme tehnice la sediul lor din Swanwick. Aşa că, din câte înțeleg, putem exclude un atac cibernetic asupra locației în această situație. Nu cred că această problemă a fost inevitabilă", a declarat Heidi Alexander, Ministrul Transporturilor din Marea Britanie.

Românii care au trecut prin aeroporturile londoneze s-au lovit de aceeaşi disperare.

"Extrem de aglomerat, era să pierdem zborul din dimineaţa asta. Am avut noroc că am ajuns puţin mai devreme, dar totul este blocat", a afirmat o persoană.

Deşi problema s-a rezolvat, efectele s-au simţit în continuare. Au fost anulate cel puţin 10 curse spre România. Pasagerii cursei Liverpool - Bucureşti au fost puşi într-o situaţie foarte grea.

"Peste 13 ore au aşteptat pentru îmbarcare cei peste 200 de pasageri ai unei companii low cost". "Eram în aeroport când mi-au trimis mesaj de confirmare că s-a anulat zborul", au spus oamenii.

Reprezentanţii Autorităţii Aviației Civile au declarat că este puțin probabil ca pasagerii să primească despăgubiri pentru zborurile anulate sau întârziate.